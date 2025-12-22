王鴻薇酸遇事拿出小橘書早被砍 林智群：醫生是碰到病患才翻書？

國民黨立委王鴻薇。（資料照）

上週五（19日）北車、中山商圈發生震驚全國的隨機殺人事件，政府印製、俗稱「小橘書」的《台灣全民安全指引》的重要性再度受到社會熱議。但對小橘書嗤之以鼻的藍白，至今仍在嘲諷，國民黨立委王鴻薇今天（22日）上廣播節目還和主持人一起酸小橘書沒用，指遇到事情再拿出來看可能都已經遇害了。律師林智群聽到這番發言直呼傻眼，狠譏「難道醫生是碰到病患再翻書嗎？」

國防部印製「台灣全民安全指引」提升民眾面對天災、敵人侵略等危機挑戰的應變能力，已自上月19日發放，卻被藍白攻擊浪費公帑，刻意製造恐慌。不過北市隨機攻擊案發生後，小橘書的討論度上升，不少人認為這本冊子有其存在的重要性，在日常培養公民的安全意識。

請繼續往下閱讀...

不過今天王鴻薇上廣播節目《千秋萬事》和主持人王淺秋聊到小橘書時，王鴻薇一臉戲謔地說：「我們不是有小橘書那個冊子嗎，我不曉得有什麼幫助ㄟ」，王淺秋則搭腔：「我在節目上有把它拿出來念過一段，但念完可能已經被砍了」。

對此，林智群在臉書發文狠譏：「發生攻擊事件，主持人跟王鴻薇還在嘲笑小橘本。小橘本是讓你『平常念過』、『事先準備好』的，不是讓你發生事情時再去翻書的，這個程度也可以當主持人？國民黨支持者都是碰到緊急事情再google的嗎？難道醫生是碰到病患再翻書嗎？『藍女不知亡國恨，隔海猶唱後庭花！』」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法