反暴力重大人為危安事件或恐攻指引 內政部曝自保3策略「跑、躲、說」

行政院國土安全辦公室、內政部今年7月出版「民眾自我安全防護常識彙編―反暴力重大人為危安事件或恐怖攻擊」，指出暴力重大人為危安事件及恐怖活動常見手段包含砍殺、縱火、槍擊、劫持、爆炸。（記者李文馨翻攝）

行政院國土安全辦公室、內政部今年7月出版「民眾自我安全防護常識彙編―反暴力重大人為危安事件或恐怖攻擊」，分為基本認識篇、預防應處篇、公共安全篇與國土安全政策會報篇，內容指出，暴力重大人為危安事件及恐怖活動常見手段包含砍殺、縱火、槍擊、劫持、爆炸，並提出「跑、躲、說」3大自保策略，若發現有槍擊或爆炸等危險情況，且有安全逃脫路線，應立即跑離現場，不要猶豫，不要回頭，也不要嘗試與嫌犯對峙。

內政部警政署在前言說明表示，近年國際恐怖活動日益猖獗，依據「澳洲經濟與和平研究所」公布114年全球恐怖主義指數（Global TerrorismIndex），我國恐怖主義風險指數持續降低，在全球163個國家之中排第100名，屬恐怖主義威脅低風險國家，比世界上大多數國家安全，但仍應居安思危、防患未然，因此編撰「民眾自我安全防護常識彙編―反暴力重大人為危安事件或恐怖攻擊」。

「暴力重大人為危安事件」的定義是，除暴力恐怖活動外，由其他人為因素蓄意以暴力為手段導致，而對社會秩序、公共安全或其他公共利益，研判可能構成巨大威脅或者已經造成嚴重危害，非單一機關（單位）所能因應，須成立跨部會協調、整合機制，辦理相關應變工作之事件；「恐怖活動」則是，指個人或組織基於政治、宗教、種族、思想或其他特定之信念，意圖使公眾心生畏懼，而從事計畫性或組織性之重大犯罪行為。兩者常見手段包含砍殺、縱火、槍擊、劫持、爆炸。

內政部也提出3大自保策略，第一，跑，如果發現有槍擊或爆炸等危險情況，且有安全逃脫路線，應立即跑離現場，不要猶豫，不要回頭，也不要嘗試與嫌犯對峙；第二，躲，如果無法逃離，應尋找堅固的掩蔽物（如：厚實的牆壁、柱子等）躲藏起來，並關閉手機，保持安靜，避免發出任何聲音，不要讓嫌犯發現你的位置；第三，說，在確保自身安全後，應盡快打電話報警，向警方提供詳細的現場情況，以利救援。

在預防應處部分，面對砍殺狀況，內政部建議，快速離開現場，遠離手持刀械之人；利用建築物或物體進行隱蔽或作為遭受攻擊之緩衝；如果跑不掉亦無法躲避，可利用隨身攜帶物品或隨手可得之物，聯合他人進行阻擋；在能力許可或到達安全區域之情況下，檢視自己有無受傷，並幫助其他傷者；撥打110報警，詳述人、事、時、地、物。槍擊狀況也可比照辦理。

若面臨縱火狀況，可以在火勢尚得控制下，利用周遭之滅火器具滅火；如火勢無法控制，沉著冷靜地向最近之安全出口逃生；在能力許可或到達安全區域之情況下，檢視自己有無受傷，並幫助其他傷者；撥打119及110通報，詳述人事時地物；遵照相關單位（軍、警、消等）指示。

至於劫持部分，如遭恐怖分子劫持，應沉著冷靜、切勿反抗、虛與委蛇；注意周遭有無行為異常之人質，其可能係恐怖分子偽裝而成；在情況許可下，保留通訊設備，調至靜音，利用它來向外界求援，並詳述恐怖分子人數、使用武器及人質人數等；於軍、警攻堅時，盡量壓低身體，避免遭誤傷，並在相關人員指揮下離開；積極向警方提供現場資訊，協助偵辦。

