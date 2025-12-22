為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    民進黨彰化縣長確定提名陳素月 邱建富表態「很想選、一定要選」

    2025/12/22 16:09 記者劉曉欣／彰化報導
    民進黨彰化縣長確定提名立委陳素月參選。（取自陳素月臉書）

    民進黨彰化縣長確定提名立委陳素月參選。（取自陳素月臉書）

    民進黨彰化縣長採取「類初選」模式，民調作業由立委陳素月拿下第一，領先立委黃秀芳、前彰化市長邱建富與彰化市長林世賢等3人。陳素月證實黨中央已通知24日北上接受提名。黃秀芳與林世賢都表示，全力支持；邱建富則語帶保留，強調「很想選、一定要選」，下一步安排將請示媽祖，脫黨也會列考慮。

    陳素月指出，等提名作業確定後，將會拜訪地方大老與先進，希望尋求支持，以團結來迎向明年的選舉大戰。

    黃秀芳強調，這次「類初選」民調非常激烈，能夠由民調第一的陳素月出線，這是非常好的事，她也會全力支持。

    林世賢指出，參加「類初選」就是要遵守黨的提名，只要提名就會全力支持，他也會繼續為彰化產業升級來打拚，不會因為初選結果而受到影響。無論是「彰化隊」或是「無人載具聯盟」都會繼續做下去，也歡迎各黨各派的人一起來加入。

    不過，相對於黃秀芳與林世賢都表態「全力支持陳素月」，邱建富則強調，有關他的下一步，他還要好好思考，脫黨也會列入考慮，因為他「很想選、一定要選」，只是目前時機仍未成熟，他會進一步請示媽祖再說。

    立委黃秀芳表示會支持陳素月參選縣長。（取自黃秀芳臉書）

    立委黃秀芳表示會支持陳素月參選縣長。（取自黃秀芳臉書）

    彰化市長林世賢全力支持陳素月參選縣長。（取自林世賢臉書）

    彰化市長林世賢全力支持陳素月參選縣長。（取自林世賢臉書）

    前彰化市長邱建富對於自己的下一步，表示要請示媽祖。（取自邱建富臉書）

    前彰化市長邱建富對於自己的下一步，表示要請示媽祖。（取自邱建富臉書）

