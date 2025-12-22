為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    日本戶籍可寫「台灣」的推手 日本前法務大臣鈴木馨祐今起訪台

    2025/12/22 15:48 記者黃靖媗／台北報導
    日本眾議員、前法務大臣鈴木馨祐今日起訪台交流3天。（資料照）

    日本眾議員、前法務大臣鈴木馨祐今日起訪台交流3天。（資料照）

    日本眾議員、前法務大臣鈴木馨祐與前首相補佐官長島昭久及前法務大臣政務官神田潤一今日起訪台交流3天。外交部說明，鈴木馨祐在法務大臣任內修改省令，我國數萬旅日國人自今年5月26日起得在日本戶籍資料登記「台灣」，保障我國僑民在日本的應有權益，訪團在台期間將晉見總統賴清德及副總統蕭美琴，並拜會前總統蔡英文。

    外交部指出，鈴木馨祐等一行3人訂於22日至24日訪台交流，是鈴木馨祐卸任法務大臣職務後首次組團訪台，訪團在台期間將晉見總統賴清德及副總統蕭美琴，拜會前總統蔡英文、國安會秘書長吳釗燮、監察院副院長李鴻鈞、外交部長林佳龍、國防部長顧立雄、台北市長蔣萬安與立法院前院長王金平，並與台灣日本關係協會會長蘇嘉全等人晤敘，就台日關係、區域情勢、經濟安全及經貿發展等共同關切議題交換意見。

    外交部表示，鈴木馨祐歷任法務大臣、外務副大臣、財務副大臣及自民黨青年局長等黨政要職，熟稔日本外交及區域安全政策，長年致力助我提升台日關係，於法務大臣任內修改省令（行政命令），我國數萬旅日國人自今年5月26日起得在日本戶籍資料登記「台灣」，進一步保障我國僑民在日本的應有權益。

    外交部表示，台灣與日本共享自由、民主、人權及法治等普世價值，彼此為重要夥伴及珍貴友人，鈴木眾議員此次率團訪台將有助深化兩國間各領域實質合作，建構更緊密堅韌的台日友好關係。

