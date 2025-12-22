沈富雄預測藍營台東無大將恐失縣長席位 地方：「用台北看台東！」

議長吳秀華（中）表示對縣長大選自己有信心、自己就是戰將。（記者劉人瑋攝）

前立委沈富雄日前在政論節目《POP大國民》表示，藍營兩岸主張、綠營憲政危機都重傷自家縣長選情，但藍營會輸掉台東等縣市，綠營整體小贏，主因是「這些縣沒有大將」。但台東地方人士聽到這說法，藍綠都少有人認同，直言沈富雄「用台北看台東」。

沈富雄同意名嘴黃暐瀚、郭正亮等人的看法，「宜蘭、台東、 新竹、彰化和嘉義等縣市，國民黨沒有戰將非常危險，有可能丟掉目前執政的這5席或起碼是4席，5席全丟的可能性也不能排除。」

而沈富雄則建議國民黨不如丟掉可能失去的縣，專心衝刺高雄市選情「一大（市）抵三小（縣）」。

沈說，鄭麗文的兩岸主張，傷國民黨很重，會影響到2028選情，不過2026地方選舉並不在乎兩岸議題。就這些說法，台東在地人士的看法卻是：「台東不在乎兩岸議題」大多沒錯，但台東藍營「跟台南綠營一樣，派西瓜出來選都會上」。

財團法人農業信用保證基金董事長，也是上次立委大選險些選上的賴坤成，他雖曾公開表示會幫綠營立委陳瑩助選縣長，但他直言：「沈富雄根本不熟悉台東就在大放厥詞」。

賴坤成在受訪時，起先明顯並不想得罪沈，但歷來綠營在台東縣長選舉吃盡苦頭才難免抱怨。賴說，藍營黨務系統深植，特別是原住民多、其多投藍營，到底是怎麼判定藍營會弱到敗選？

再者，上次賴代表綠營選舉時，以往同黨、現為無黨籍的劉櫂豪脫黨參選吸走1萬8千多票，讓賴與立委之位失之交臂，賴說，最近劉又出面活動、放風聲選縣長，「他還是有一定的實力基礎，這也增加綠營難度」、「沈富雄不了解台東」。

另有不少參與選舉工作的在地仕紳則表示，藍營推派現任議長也是黨部主委吳秀華，她也是到中國見官員，但地方根本不在乎，這點沈富雄說得對，但說她「不是戰將，好歹看一下她的哥哥吳俊立、嫂嫂鄺麗貞都當過縣長吧？」，甚至之前有黨內民代見總統賴清德時也提到「吳俊立就是台東王，跟花蓮傅崐萁一樣」。

當事人吳秀華則回答得十分客氣，她表示，沈前輩對台東不是很了解，這個問題應該要問台東人才對，自己多年來勤跑地方、深入部落，非常了解大家的需求，看到民眾對自己的反應「我很有信心，我是戰將啊！怎麼不是呢？」

