    沈富雄預測國民黨恐失守 嘉市藍白合「不會拱手讓人」、綠營一步一腳印拚選戰

    2025/12/22 14:41 記者王善嬿／嘉義報導
    嘉義市長現由國民黨籍黃敏惠執政。（記者王善嬿攝）

    嘉義市長現由國民黨籍黃敏惠執政。（記者王善嬿攝）

    明年11月28日將舉行嘉義市長選舉，前立委沈富雄日前上節目表示認同名嘴黃暐瀚、郭正亮等人看法，國民黨執政的嘉義市等5縣市缺乏選將，選情較弱，預測2026年地方選舉恐失5席縣市長。國民黨嘉義市黨部主委蔡明顯今表示，嘉義市正由黨中央進行可能人選徵詢、協調，與台灣民眾黨將進行「藍白合」，明年嘉義市長選舉，一定推出最強人選，強調「不會拱手讓人」。

    立委張啓楷嘉義辦公室主任兼台灣民眾黨嘉義黨部副主委許正憲說，24日中央黨部將徵召張啓楷投入嘉義市長選舉，國民黨未來將推出人選，2黨將協商訂定初選機制，推出最強的嘉義市長選舉人選，對沈富雄的藍營執政縣市長恐失守一說，嘉義市沒有這個問題。

    針對沈富雄預測，民進黨有望收回包含嘉義市長等5個國民黨執政縣市長席次，立委王美惠服務處「江總」江熙哲表示，樂觀期待，但還是會一步一腳印照既定選舉步調為民眾服務、拜票，不會受對手影響，一定會傾聽人民的聲音。

    民進黨提名現任立委王美惠參選下屆嘉義市長。（記者王善嬿攝）

    民進黨提名現任立委王美惠參選下屆嘉義市長。（記者王善嬿攝）

