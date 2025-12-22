柯案大辯論 柯文哲：我不要求更多特權、公平對待就好

柯文哲下午在台北地院門口受訪。（記者張文川攝）

台北地院審理前民眾黨主席柯文哲等人涉侵占政治獻金等案，今天召開辯論庭，柯文哲預計下午3、4時開始答辯。柯文哲下午1時40餘分返回法庭前受訪強調他沒有要求更多特權，公平對待就好，也問檢察官要不要用和對他同樣的標準，對待過去、未來的候選人？

柯文哲說，檢察官在法庭上一直在強調公平，「對！公平就好，我也沒有要比別人更多的特權，就公平對待就好」。

柯說，台灣過去不是沒有選舉，未來也不是沒有選舉，今天不管做什麼，「我只問一個問題，將來他們（檢察官）要用同樣的標準，去追究過去的候選人、去處理未來的候選人嗎？」

柯文哲接著表示，司法的目的其實不只在維護社會秩序，也在保障人民的權利，保障每一個人民的權利，所以司法不可以選擇性的適用，否則會失去人民的信任。

檢方指控，柯文哲涉侵占基隆市副市長邱佩琳轉交的3筆600萬元民眾黨政治獻金，包括基隆市長謝國樑母親即大魯閣董事長林曼麗、文華東方董事長林命群、信義房屋創辦人周俊吉的妻子周王美文各200萬元，名字、金額與「工作簿」Excel檔案記錄吻合，柯文哲卻未將錢繳入黨庫，涉公益侵占罪，蒞庭檢察官陳思荔今開庭時對柯文哲說「你的政治獻金不是你的錢」。

柯文哲與李文宗兄妹等3人還被控，涉嫌利用木可公司收取肖像授權金、投資自媒體等名義，共同侵占柯文哲競選總部、民眾黨的政治獻金及競選剩餘款共6234萬餘元，並挪用眾望基金會827萬餘元。

陳思荔強調，政治獻金有公益性質，是基於公益性質向不特定人收取的款項，沒有財產私密性，不能用於經營公司、購買豪宅、買股票，也不能用來償還私人債務、從事營利事業，持有人沒完整的支配權，競選剩餘款必須限定使用於公益，用不完必須依規定繳回國庫。

