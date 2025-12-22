憲法大還是國民黨大？ 吳崢解析大法官「神論證」：打臉違憲修法

民進黨發言人吳崢今指出，國民黨口口聲聲「守護憲法」，卻又攻擊詆毀守護憲法的大法官，真的是中華民國憲政的最大破壞者。（圖擷取自民進黨YouTube）

憲法法庭上週五判決「憲法訴訟法」修法程序有明顯重大瑕疵，且違反憲法權力分立原則，應自判決公告日起失其效力；立法院國民黨團今對5位大法官提枉法裁判罪告訴。民進黨發言人吳崢歸納大法官理由書指出，在法律位階上，憲法應高於「國民黨立的法」，大法官若被不合憲的法律約制，就是「自廢武功」，反觀國民黨口口聲聲「守護憲法」，卻又攻擊詆毀守護憲法的大法官，真的是中華民國憲政的最大破壞者。

吳崢今在民進黨《午青LIVE》直播表示，憲法法庭從去年12月立法院修「憲法訴訟法」後，規定必須10人才能進行審查、9人以上同意才能宣判，但大法官現在只有8人，其餘7個缺額，賴總統已經提名2次，總共有14位優秀法界菁英，都被藍白立委封殺，上週他在節目上詢問國民黨立委葉元之，這些學者哪裡偏頗、哪裡不好？對方也說不出來。

吳崢指出，5位大法官裁決「憲訴法」違憲的理由書可以歸納兩大重點，首先，法律大於命令、憲法大於法律的位階問題，如果立法院立了一個不合理、不符合憲政精神的法律，來限制憲法法庭及大法官的憲法審查權時，大法官必須忠於憲法，而不是這個法律，如果大法官只能無條件遵循立法院「憲訴法」規定，不就是「憲訴法」位階高於憲法了嗎？

吳崢諷刺說，如果是這樣，公民課本要重編，行政命令上有法律、法律之上有憲法，比憲法更高的就是「國民黨立的法」，那憲政秩序就大亂了！他說，這就是為什麼大法官不遵守「憲訴法」的限制，大法官如果被立法院通過的不合理「憲訴法」約制，不就是自廢武功？自己承認不是憲法最高位階？

吳崢說明，第二，大法官也提出邏輯上的矛盾，假設大法官遵守「憲訴法」等大法官人數補足再進行裁決，15位大法官仍宣判「憲訴法」，那大法官不就是依照違憲法律審查「憲訴法」違憲嗎？憲法法庭不就是按照違憲法律行事？這時大法官與憲法法庭不就成為破壞憲法的幫兇了嗎？

吳崢說，國民黨已經對此發起鋪天蓋地的反擊，今天有5名國民黨立委要狀告大法官，好好笑，國民黨平常口口聲聲「守護憲法、守護憲法」，大法官現在站出來守護憲法，國民黨又要政治攻擊、抹黑詆毀大法官，國民黨真的是中華民國憲政的最大破壞者，違憲率百分百。

吳崢表示，希望台灣的憲政秩序回到穩定的狀態，我們終究需要憲法法庭站出來裁決，裁判到底哪邊是對、哪邊是錯，不然大家各說各話、永無寧日；面對國民黨想要動員民力、用民粹方式攻擊大法官，拜託大家一起當憲法後盾，支持憲法法庭的相關作為。

