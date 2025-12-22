沈富雄示警國民黨宜蘭選情危險 藍營不認同、綠營謹慎應對

沈富雄示警國民黨宜蘭選情危險！國民黨宜縣黨部主委林明昌並不認同。（資料照）

明年縣長選舉，沈富雄評估國民黨在宜蘭等縣市都非常危險；國民黨宜蘭縣黨部主委林明昌說，他不認同沈富雄說法，國民黨人選都很優秀，只要做好黨內與藍白整合就會贏。民進黨縣黨部主委邱嘉進指出，民進黨會謹慎應對，作好基層組織、政策論述，重新找回宜蘭人的信任。

沈富雄同意名嘴黃暐瀚、郭正亮等人的看法；沈富雄評估，「宜蘭、台東、新竹、彰化和嘉義等縣市，國民黨沒有戰將非常危險，有可能丟掉目前執政的這5席。」林明昌反駁，國民人才都很優秀，包括議長張勝德、立委吳宗憲，基層反應都很好並非沒有戰將，他不認同沈富雄的說法。

林明昌說，黨內會先做好整合，27日將召開協調會請張勝德、吳宗憲出席，聽聽兩人的意見，如果協調成功有人願意退選，就不用黨內初選民調，他希望在農曆年前整合完成。不過，張勝德與吳宗憲之前均主張用民調產生人選。

林明昌強調，不管用什麼方式，黨內會先做好整合，再與民眾黨協調，藍白都有共識，「藍白合」才有機會勝利，破局機會不高，他相信能圓滿達成，會共同推出一個最強、也會贏的人選接受挑戰。

民進黨宜蘭黨部主委邱嘉進說，宜蘭是國民黨執政，議會過半、鄉鎮市長席次占2/3以上，擁有的行政資源相對優勢，在這種不利的政治環境下，民進黨處於劣勢需要穩紮穩打、謹慎以對，沒有樂不樂觀的問題。

邱嘉進指出，民進黨曾經在宜蘭全面執政，政治實力與基本盤也被認為「綠大於藍」，但那些都已經是過去式，不應該還停留在舊有迷思，現在民進黨要做的就是做好基層組織的經營，提出宜蘭政策的論述，找回宜蘭人對民進黨的信任，才有機會重返執政。

