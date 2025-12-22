竹市藍白共推高虹安拚連任 綠須檢討政策論述、培養政治新星

藍白陣營已決定推新竹市長高虹安競選連任。（資料照）

新竹市長高虹安回歸市府後，藍白共推競選連任的態勢已經確定，反觀綠營則遲遲未能推出人選，地方人士認為，綠營在大罷免的全面挫敗後，應深刻檢討政策論述與培養政治新星，否則在傳統藍大於綠的新竹政治版圖當中，綠營在藍白夾殺當中想脫穎而出，難度相對增加不少。

高虹安與國民黨立委鄭正鈐在全國唯一的市長與立委罷免投票中，以絕對優勢票數雙雙挺過風暴，足見傳統六四比的竹市政治版圖，因為民眾黨的加入，且與國民黨充分結合，而有了更明顯的佔比，新竹市成為全國最早的藍白合奪下執政權的縣市，而大罷免的結果更顯示新竹市民不僅不排斥藍白合，更對於藍白合作推出的人選給予肯定且買單。

新竹市在林智堅8年市長任期，雖然市民多給予施政的肯定，然而綠營選民卻無法大幅成長，以致於繼任人選無法勝選，無法延續綠色執政，反觀國民黨雖喊出棄林保高，但選民依舊認同，讓高虹安執政成為藍白合成功操作的示範城市。

相對於高虹安尋求連任的好整以暇、整軍待發，目前綠營遲遲未能推出人選，不禁讓許多支持綠營的市民心急，但可以確定的明年底新竹市長選舉，將是一場藍白合對綠營的一對一正面對決，不至於有第三勢力或三腳督的情況產生。

民進黨新竹市議員陳建名（左）、楊玲宜都是下屆新竹市長被討論的熱門人選。（資料照）

