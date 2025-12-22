為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    竹市藍白共推高虹安拚連任 綠須檢討政策論述、培養政治新星

    2025/12/22 13:57 記者蔡彰盛／新竹報導
    藍白陣營已決定推新竹市長高虹安競選連任。（資料照）

    藍白陣營已決定推新竹市長高虹安競選連任。（資料照）

    新竹市長高虹安回歸市府後，藍白共推競選連任的態勢已經確定，反觀綠營則遲遲未能推出人選，地方人士認為，綠營在大罷免的全面挫敗後，應深刻檢討政策論述與培養政治新星，否則在傳統藍大於綠的新竹政治版圖當中，綠營在藍白夾殺當中想脫穎而出，難度相對增加不少。

    高虹安與國民黨立委鄭正鈐在全國唯一的市長與立委罷免投票中，以絕對優勢票數雙雙挺過風暴，足見傳統六四比的竹市政治版圖，因為民眾黨的加入，且與國民黨充分結合，而有了更明顯的佔比，新竹市成為全國最早的藍白合奪下執政權的縣市，而大罷免的結果更顯示新竹市民不僅不排斥藍白合，更對於藍白合作推出的人選給予肯定且買單。

    新竹市在林智堅8年市長任期，雖然市民多給予施政的肯定，然而綠營選民卻無法大幅成長，以致於繼任人選無法勝選，無法延續綠色執政，反觀國民黨雖喊出棄林保高，但選民依舊認同，讓高虹安執政成為藍白合成功操作的示範城市。

    相對於高虹安尋求連任的好整以暇、整軍待發，目前綠營遲遲未能推出人選，不禁讓許多支持綠營的市民心急，但可以確定的明年底新竹市長選舉，將是一場藍白合對綠營的一對一正面對決，不至於有第三勢力或三腳督的情況產生。

    民進黨新竹市議員陳建名（左）、楊玲宜都是下屆新竹市長被討論的熱門人選。（資料照）

    民進黨新竹市議員陳建名（左）、楊玲宜都是下屆新竹市長被討論的熱門人選。（資料照）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播