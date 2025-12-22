立院初審農退儲金修法草案全數保留 明年1/2協商

立法院經濟委員會今初審通過朝野立委所提「農民退休儲金條例第2條及第7條修正草案」，包括條文、修正動議、附帶決議等所有提案，均保留送黨團協商。（記者謝君臨翻攝）

立法院經濟委員會今初審通過朝野立委所提「農民退休儲金條例第2條及第7條修正草案」，包括條文、修正動議、附帶決議等所有提案，均保留送黨團協商。會議主席、民進黨立委陳亭妃表示，行政院及朝野立委所提14個修法版本由於還在復議期，因此將於明年1月2日進行黨團協商時，再併案協商。

經濟委員會今排審民進黨立委郭國文、蔡易餘、陳亭妃及國民黨立委謝衣鳯所提「農民退休儲金條例第2條、第7條條文修正草案」。農業部長陳駿季於會前被問到藍綠加碼老農津貼議題。他說，農業部尊重立委提案，而農業部所提修法版本，就額度、排富進行調整，已送到行政院審議，委員會審查時再討論。

現行「農民退休儲金條例第7條條文」規範，農民依規定提繳農民退休儲金後，主管機關始依農民提繳的農民退休儲金，按月提繳相同金額。

謝衣鳯、郭國文所提修法版本，將「按月提繳相同金額」改為「按月提繳1.5倍金額」。蔡易餘、陳亭妃的修法版本則是將「按月提繳相同金額」改為「按月提繳相對應金額」；此外，農民及主管機關依規定共同提繳的金額，應合併計算為提繳總額，由主管機關與農民依60%與40%的比例分擔之。

除了上述4個修法草案，行政院所提「農民退休儲金條例第2條、第7條條文修正草案」等14個修法版本，雖列入委員會討論事項，但由於還在復議期，因此今天並未審查。

行政院提案指出，為提升農民退休儲金參與意願，鼓勵農民自我儲蓄養老，保障退休生活，並考量職域間退休保障水準的衡平性，農民與主管機關共同提繳總金額不變，但調整農民與主管機關每月提繳金額的比例分擔。陳駿季說，院版草案農民與主管機關依規定按月共同提繳的總金額，依每月最低工資乘以提繳比率的2倍計算。農民負擔總金額的40%，主管機關負擔總金額的60%。

民進黨立委賴瑞隆、無黨籍立委陳超明均建議，希望能夠朝「農民負擔30%、政府負擔70%」的方向思考。謝衣鳯說，盼藉由修法提高農退儲金覆蓋率，請農業部未來協商時提供相關試算表，增加農民退休後的保障。民進黨立委邱議瑩說，希望未來協商時能納入回溯條款，即修法通過的條文從明年1月1日起適用。

此外，郭國文於會中提出附帶決議，要求農業部於修法通過後，農退覆蓋率應以1年成長7%、3年累計21%為政策目標；若兩年內無法達標10%，應檢討農退儲金制度，並朝「提高相對提撥至1：2」方向。

