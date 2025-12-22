北捷血案引發社會焦慮、社群恐嚇頻傳 王婉諭籲「三不」

王婉諭指出：「在不安的時刻，更需要好好的說話。」並強調此刻有「三不」，不要肉搜加害者的家屬、不要打擾被害者家屬、不要急著貼標籤，相信大家只要持續做對的事，就能讓台灣變得更好。（記者塗建榮攝）

台北捷運、中山商圈19日發生的連續攻擊案造成4死11傷，震驚台灣社會，而事發過後網路上也出現多個涉及恐嚇公眾等言論，警方也持續應對處理。時代力量黨主席王婉諭在臉書發文指出：「在不安的時刻，更需要好好的說話。」並強調此刻有「三不」，不要肉搜加害者的家屬、不要打擾被害者家屬、不要急著貼標籤，相信大家只要持續做對的事，就能讓台灣變得更好。

王婉諭表示，今天（22日）上午是剴剴案劉姓保母的二審言詞辯論終結，在上週五的北捷事件發生後，她仍決定出席，而大家對於司法的期待她也都理解，但她更相信有更多人希望把對剴剴的不捨，轉化成對兒少安置、保護制度、以及專責機構改革的關注。因為唯有如此，才能讓下一場悲劇不再發生。

請繼續往下閱讀...

王婉諭強調，北捷案也是如此，才過了一個短短的周末，台灣社會已出現無數起模仿案件，這也是她最不願看到的，當社會陷在恐懼與焦慮中，那就是模仿犯眼中的「機會」，因此她真心希望媒體與社會大眾，把焦點從不斷重播的創傷畫面，轉向真正有意義的追問。

王婉諭提到，首先「不要肉搜加害者的家屬」，兇手的生命史確實需要被釐清，但那是司法和行政機關的責任，不是鄉民的正義；第二，「不要打擾被害者家屬」，他們正在經歷的恐懼與創傷，需要很長時間復原。如果他們想要發聲，希望社會全力支持他們，但更多時候他們只是需要安靜的空間來理解、消化與哭泣。

王婉諭表示，第三則是「不要急著貼標籤」，關於兇手，我們知道的都還太少，過早歸類、過度簡化，只會讓偏見更深，不會讓社會更安全，大家真正需要的，是看見「完整的故事」，找出讓一個人走向崩壞的節點，讓社會在「來不及」之前，看見這些扭曲的跡象。

王婉諭強調，在這幾天的情緒下，她知道大家都累了，但她相信，只要大家持續做該做的事、持續關心社會、持續讓這座島嶼變得更好，就不會迷失方向；而台灣，也會因為每一個人的選擇，而變得更堅韌、更溫暖。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法