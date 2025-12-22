中央財劃法卡關 苗縣臨時約用人員全留任薪資全由縣款支應

苗栗縣議員鄭碧玉在臨時會中關心中央款補助的縣內臨時約用人員，中央不再補助，苗縣府是否續聘。（記者張勳騰攝）

中央財劃法實施卡關，苗栗縣議員鄭碧玉今（22）日在苗栗縣議會臨時會質疑，苗栗縣政府工程及人事經費，是否有窒礙難行之處，尤其中央款聘任的臨時約用人員已不補助，苗縣府是否繼續聘任；財政處長郭春美回應，中央款聘任的30位及縣款聘任的401位臨時約用人員，明年全都留任，薪水也將如期發放。縣長鍾東錦則建議行政院及立法院能各退五十步，再進行協調，不要讓地方無所適從。

鄭碧玉發言指出，苗栗縣總預算300多億元已經通過，惟中央財劃法卻未定論，苗縣府工程及人事經費，是否有窒礙難行問題，此外，縣府基層的臨時約用人員，明年是否繼續聘任？

郭春美表示，中央計畫型補助款變成不確定，一般性計畫補助改將用申請制，明年的總預算匡列的人事及正在執行的預算，還是會執行；至於原來中央款補助的30位臨時約用人員，已不再補助，經縣長鍾東錦裁示後，決定薪水由縣款支應，每年約2千萬元，加上原縣款聘用各局處401位臨時約用人員，明年也全部留任。

針對財劃法卡關，鍾東錦再度表達看法說，中央撥了統籌分配稅款後，就把一般性補助款兜住，造成施政就會有不確定性，現在更糟糕的是，行政院竟然沒有辦法認定誰是1級財政，誰是2級財政？苗栗縣政府現在是幾級財政？中央沒有辦法回答，對此，主計總處真的有一點失誤，且中央主管機關對苗栗的財政非常清楚。苗栗縣是5級、還是4級、是3級？應該給個答案，中央應該要很肯定的給個答案。

鍾東錦認為目前財劃法是無解，且僵在哪裡，如今大法官也跳下來變成當事人，意見又不一樣。現在全國變成無所適從，他個人還是雙方各退五十步，盡快再協調。

針對中央財劃法卡關，苗栗縣長鍾東錦盼行政院及立法院各退50步再協調。（記者張勳騰攝）

