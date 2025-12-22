藍委赴中「頻率激增」成常態？ 民進黨提2要求：停止杯葛國防、國安

民進黨質疑，7位被點名的國民黨立委，為什麼在會期中遮遮掩掩前往中國？（圖由民進黨提供）

據傳中國利用廈門台商協會活動，邀請國民黨立委赴中，確保對台工作「沒有意外」。民進黨今天質疑，7位被點名的國民黨立委，為什麼在會期中遮遮掩掩前往中國？為什麼阻擋立委赴中報備修法700次？藍委會期間赴中是否已成常態？民進黨也提出2要求，要藍白不再杯葛國防條例審查、阻擋國安修法付委討論。

民進黨指出，上週末翁曉玲、葉元之、林思銘、鄭正鈐、呂玉玲、邱若華、涂權吉等7位國民黨立委，在「事前未對外說明」的情況下，一到下班時間，就匆匆忙忙、遮遮掩掩地前往中國廈門，正值國會不斷出現違憲爭議法案、總預算與國防特別預算持續遭到杯葛、行政院剛提出重要國安法案、甚至台灣社會還發生了重大治安案件，為什麼此時急著去中國？

民進黨質疑，國民黨對外宣稱是參加「廈門台商投資企業協會」舉辦的台商活動，但中國廈門台商協會會長，在活動中公開宣稱要「共繪兩岸融合新藍圖」，並強調「兩岸同胞血脈相連」、「維護國家統一與領土完整」，統戰意味相當濃厚，真的只是單純交流嗎？自去年立法院黨團總召傅崐萁率團赴北京會見中國高層，如今類似行程不斷出現、頻率越來越密集，是否已成常態？

民進黨表示，更啟人疑竇的是，立委赴中報備的修法，至今已被國民黨阻擋超過700次，請問國民黨立委為什麼一再拒絕報備赴中行程？難道有去做什麼不可告人的事情嗎？回國後，還會不會繼續阻擋國防預算與國安法案？立法委員不僅接觸國防與國安相關資訊，更掌握預算與法案審查的關鍵權力，以上諸多疑問，人民有權利知道，當事人及國民黨也有責任說明！

民進黨表示，基於社會對國民黨立委赴中行程的高度疑慮，民進黨具體提出2項要求，第一，立法院程序委員會不應再杯葛「強化國防特別條例」付委審查；第二，行政院已通過之國安相關法案，應儘速付委，讓法案與預算能在委員會中充分討論。

