為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    藍委告大法官涉枉法裁判罪 民進黨團：勿把司法拖進政治泥巴

    2025/12/22 13:16 記者謝君臨／台北報導
    立法院民進黨團今舉行記者會。（記者方賓照攝）

    立法院民進黨團今舉行記者會。（記者方賓照攝）

    憲法法庭19日判決「憲法訴訟法」修法程序有明顯重大瑕疵，且違反憲法權力分立原則，應自判決公告日起失其效力。對此，立法院國民黨團對5位大法官提枉法裁判罪告訴。民進黨團今批評，這是利用司法糟蹋司法的行徑，呼籲在野勿把司法拖進政治泥巴，「藍白要玩政治算計請自便，但不要再玩弄司法。」

    憲法法庭19日作出「114年憲判字第1號判決」，指憲訴法修法程序有明顯重大瑕疵，違背憲法正當立法程序，且違反憲法權力分立原則，都牴觸憲法，應自判決公告日起失其效力。國民黨團表示，為捍衛憲法及憲法法庭公信力，因此赴台北地檢署對大法官謝銘洋、呂太郎、蔡彩貞、陳忠五、尤伯祥提出告訴。

    民進黨團幹事長鍾佳濱今於黨團記者會上指出，大法官已被國民黨分為「綠的或非綠的」，只要法院見解符合其想法，就會說法院公正；反之就是綠的。這種以司法糟蹋司法的途徑，大家不抱期待，更不解國民黨的邏輯、法理依據為何。若真的要尊重司法獨立，就不該將法官分顏色、分黨派，必須尊重司法體系。

    「藍白不要把司法拖進政治泥巴！」民進黨團書記長陳培瑜呼籲，藍白若要玩政治算計、政治操弄，請自便，但不要再玩弄司法，讓人民對司法失去信任。國民黨認為違憲判決不合其意，其實有別的方法，可以提出見解在法理上進行討論，但他們不願意做，而是玩弄司法，把司法拖進政治泥巴，這是最沒有底線的作法。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播