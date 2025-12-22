藍委告大法官涉枉法裁判罪 民進黨團：勿把司法拖進政治泥巴

立法院民進黨團今舉行記者會。（記者方賓照攝）

憲法法庭19日判決「憲法訴訟法」修法程序有明顯重大瑕疵，且違反憲法權力分立原則，應自判決公告日起失其效力。對此，立法院國民黨團對5位大法官提枉法裁判罪告訴。民進黨團今批評，這是利用司法糟蹋司法的行徑，呼籲在野勿把司法拖進政治泥巴，「藍白要玩政治算計請自便，但不要再玩弄司法。」

憲法法庭19日作出「114年憲判字第1號判決」，指憲訴法修法程序有明顯重大瑕疵，違背憲法正當立法程序，且違反憲法權力分立原則，都牴觸憲法，應自判決公告日起失其效力。國民黨團表示，為捍衛憲法及憲法法庭公信力，因此赴台北地檢署對大法官謝銘洋、呂太郎、蔡彩貞、陳忠五、尤伯祥提出告訴。

民進黨團幹事長鍾佳濱今於黨團記者會上指出，大法官已被國民黨分為「綠的或非綠的」，只要法院見解符合其想法，就會說法院公正；反之就是綠的。這種以司法糟蹋司法的途徑，大家不抱期待，更不解國民黨的邏輯、法理依據為何。若真的要尊重司法獨立，就不該將法官分顏色、分黨派，必須尊重司法體系。

「藍白不要把司法拖進政治泥巴！」民進黨團書記長陳培瑜呼籲，藍白若要玩政治算計、政治操弄，請自便，但不要再玩弄司法，讓人民對司法失去信任。國民黨認為違憲判決不合其意，其實有別的方法，可以提出見解在法理上進行討論，但他們不願意做，而是玩弄司法，把司法拖進政治泥巴，這是最沒有底線的作法。

