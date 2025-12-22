為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    澎湖縣務會議變表揚大會 多單位多人獲獎

    2025/12/22 13:19 記者劉禹慶／澎湖報導
    第一銀行陳莉君及光明所警員王紹芸、陳文宗、蔡孟宏，成功攔阻詐騙。（澎湖縣政府提供）

    第一銀行陳莉君及光明所警員王紹芸、陳文宗、蔡孟宏，成功攔阻詐騙。（澎湖縣政府提供）

    澎湖縣政府今（22）日召開第1010次縣務會議，由縣長陳光復頒獎表揚在長照服務等多項領域表現優異單位與個人。澎湖縣社區式長照評鑑優等獎：澎湖縣私立寀姿社區長照。甲等獎：社團法人澎湖縣社會扶助關懷協會附設西嶼社區長照、澎湖縣私立彌勒社區長照。馬公市朝陽社區榮獲「推動社區治安工作評鑑」甲等。衛生福利部澎湖醫院獲評「失智共同照護中心」甲等。

    澎湖縣失智社區服務績優據點：優等獎澎湖縣福愛社會福利發展協會西嶼據點、澎湖縣社會扶助關懷協會馬公據點、林淑惠職能治療所七美據點。甲等獎林淑惠職能治療所馬公據點、高雄市安祥照顧服務勞動合作社湖西據點。湖西林投村、菓葉村及白沙通梁村榮獲「低碳永續家園評等」銅級。福誠營造工程公司「馬公分局異址新建工程」獲評「優良工程」特優。

    表揚商累愛協助辦理「潘安邦紀念館」重新佈展。馬公市第一衛生所及周明河小兒科診所協助「優化兒童醫療照護計畫」。澎湖縣績優志工榮獲衛生福利部「衛生福利志願服務獎勵」：金質獎黃阿桃、許素純、林村賜、洪麗月。銀質獎陳黃惠君。銅質獎蔡秀雲、高秀慧、胡朝日。第一銀行陳莉君及光明所警員王紹芸、陳文宗、蔡孟宏，成功攔阻詐騙。

    澎湖衛生局榮獲衛生福利部「地方衛生機關綜合考評-醫政業務執行績效」第4組第1名。榮獲中華民國品質學會「卓越經營品質獎-三星獎」。澎湖縣榮獲交通部「道安考評」團體-達標獎、「交通安全宣導」第3組第1名。

    商累愛協助辦理「潘安邦紀念館」重新佈展，獲得澎湖縣政府表揚。（澎湖縣政府提供）

    商累愛協助辦理「潘安邦紀念館」重新佈展，獲得澎湖縣政府表揚。（澎湖縣政府提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播