澎湖縣務會議變表揚大會 多單位多人獲獎

第一銀行陳莉君及光明所警員王紹芸、陳文宗、蔡孟宏，成功攔阻詐騙。（澎湖縣政府提供）

澎湖縣政府今（22）日召開第1010次縣務會議，由縣長陳光復頒獎表揚在長照服務等多項領域表現優異單位與個人。澎湖縣社區式長照評鑑優等獎：澎湖縣私立寀姿社區長照。甲等獎：社團法人澎湖縣社會扶助關懷協會附設西嶼社區長照、澎湖縣私立彌勒社區長照。馬公市朝陽社區榮獲「推動社區治安工作評鑑」甲等。衛生福利部澎湖醫院獲評「失智共同照護中心」甲等。

澎湖縣失智社區服務績優據點：優等獎澎湖縣福愛社會福利發展協會西嶼據點、澎湖縣社會扶助關懷協會馬公據點、林淑惠職能治療所七美據點。甲等獎林淑惠職能治療所馬公據點、高雄市安祥照顧服務勞動合作社湖西據點。湖西林投村、菓葉村及白沙通梁村榮獲「低碳永續家園評等」銅級。福誠營造工程公司「馬公分局異址新建工程」獲評「優良工程」特優。

請繼續往下閱讀...

表揚商累愛協助辦理「潘安邦紀念館」重新佈展。馬公市第一衛生所及周明河小兒科診所協助「優化兒童醫療照護計畫」。澎湖縣績優志工榮獲衛生福利部「衛生福利志願服務獎勵」：金質獎黃阿桃、許素純、林村賜、洪麗月。銀質獎陳黃惠君。銅質獎蔡秀雲、高秀慧、胡朝日。第一銀行陳莉君及光明所警員王紹芸、陳文宗、蔡孟宏，成功攔阻詐騙。

澎湖衛生局榮獲衛生福利部「地方衛生機關綜合考評-醫政業務執行績效」第4組第1名。榮獲中華民國品質學會「卓越經營品質獎-三星獎」。澎湖縣榮獲交通部「道安考評」團體-達標獎、「交通安全宣導」第3組第1名。

商累愛協助辦理「潘安邦紀念館」重新佈展，獲得澎湖縣政府表揚。（澎湖縣政府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法