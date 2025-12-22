為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    「小橘書」擬增重大暴力危害事件指引 劉世芳：若獲支持明年出新版

    2025/12/22 11:46 記者李文馨／台北報導
    民進黨立委蘇巧慧質詢詢問，未來是否考慮將恐怖攻擊、重大暴力危安事件等重要指引放入「小橘書」，內政部長劉世芳表示，下次更新版時會放進去。（記者方賓照攝）

    民進黨立委蘇巧慧質詢詢問，未來是否考慮將恐怖攻擊、重大暴力危安事件等重要指引放入「小橘書」，內政部長劉世芳表示，下次更新版時會放進去。（記者方賓照攝）

    27歲張文19日在台北市發動隨機攻擊釀嚴重死傷，朝野關切「台灣全民安全指引（小橘書）」精進方向。民進黨立委蘇巧慧質詢詢問，未來是否考慮將恐怖攻擊、重大暴力危安事件等重要指引放入小橘書，內政部長劉世芳表示，下次更新版時會放進去；國民黨立委張智倫也認為內容應該更精進，劉世芳說，「委員如果支持，我們明年會再出新版。」

    立法院內政委員會今天邀請內政部長、衛福部長、交通部長、警政署長、國安會秘書長、國安局長、法務部長就計畫性攻擊事件進行「社會治安維護之檢討與精進」專題報告並備質詢。

    蘇巧慧質詢詢問，「小橘書」有無教導民眾，面對重大危害生命事件的指引及如何因應？劉世芳坦言，「我們寫的部分比較沒有那麼明確」，但在第12頁「如何自救與互救」中，有提到毒化物質災害的指引。

    蘇巧慧也詢問警政署長，如何定義此次重大治安事件，是否屬於恐怖攻擊？警政署長張榮興說，該案與恐怖攻擊還是有一段距離，這是隨機襲擊事件；蘇追問，是否會將此案定義為重大暴力人為維安事件？張榮興說，「應該會」。

    蘇巧慧認為，「小橘書」雖沒有面對重大暴力危害事件時的方式，但今年7月行政院國土安全辦公室有出版「民眾自我安全防護常識彙編：反暴力重大人為危安事件或恐怖攻擊」，裡面寫得非常清楚，例如常見手段包括砍殺、縱火、槍擊、挾持、爆炸等，其中砍殺、縱火皆與該案符合。

    蘇巧慧指出，對於如何辨識可疑人事物，行政院國土安全辦公室的指引也很清楚，明白告訴民眾未來在場合上看到什麼人，可以覺得是可疑的人事物，以及如何辨識危險物品、碰到可疑人事物要怎麼通報，畢竟通報警察也需要技巧，否則反而降低通報時間。

    蘇巧慧表示，指引第一頁提到，台灣在恐怖主義風險指數很低，全球163個國家中排名100名，當時編列「小橘書」時可能因此未將恐怖攻擊放進去。今天面對的不只是恐怖攻擊，也是重暴力危安事件，未來若要繼續精進「小橘書」，是否可考慮將重要指引放進去？劉世芳當場允諾，「下次更新版時會放到裡面去」。

    張智倫質詢表示，小橘書中並無提到恐攻內容，內容應該增進，對於公務人員警察的待遇應一起加油。劉世芳回應，「您剛剛提到的是退休警員，希望多多支持現職警員，與其並無正相關」；對於小橘書部分，她說，「委員如果支持小橘書，明年會出新版。」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播