高市早苗挺台不甩中國 民調：57.6％台灣人欣賞

台灣民意基金會今（22）日公布最新民調，台灣人對高市早苗的態度，高達57.6%民眾表示欣賞、15.8%不欣賞。（圖由台灣民意基金會提供）

日本首相高市早苗上任後，對「台灣有事、即日本有事」明確表達挺台立場，引發中國強烈不滿。台灣民意基金會今（22）日公布最新民調，台灣人對高市早苗的態度，高達57.6%民眾表示欣賞、15.8%不欣賞。

民調顯示，27.1%非常欣賞，30.5%還算欣賞；8.3%不太欣賞，7.5%一點也不欣賞；14.8%沒意見，11.8%不知道。

請繼續往下閱讀...

台灣民意基金會分析，這項發現傳達一個清楚的訊息，就是絕大多數台灣人對高市早苗印象很好，態度相當正面，高市早苗魅力橫掃全台。

進一步交叉分析，政黨支持傾向方面，綠藍白支持者對高市早苗態度有明顯不同，民進黨、民眾黨支持者是一面倒或多數欣賞高市早苗，國民黨支持者則顯模稜兩可，莫衷一是。

根據民調，民進黨支持者8成9欣賞高市早苗、0.7%不欣賞；國民黨支持者有3成3欣賞高市早苗、3成4不欣賞；民眾黨支持者則是4成2欣賞、2成4不欣賞；中性選民，3成9欣賞，2成不欣賞。

本次調查由台灣民意基金會設計與判讀，山水民意研究公司執行抽樣。訪問期間為2025年12月15日至17日，對象為全國20歲以上成年人，採市話7成、手機3成並用抽樣，有效樣本1077人，抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.99個百分點，並依內政部最新人口資料進行加權。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法