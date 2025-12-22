為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    國民黨今赴北檢提告大法官 黃帝穎批：濫訴只為政治私利

    2025/12/22 11:28 即時新聞／綜合報導
    黃帝穎今批評，國民黨法盲濫訴大法官，虛耗北檢偵辦恐攻及協助被害人量能，「濫訴只為政治私利，不顧國人死活」。（資料照）

    憲法法庭5位大法官19日宣告「憲法訴訟法」違憲，立院國民黨團表示，22日上午將赴北檢，針對5位大法官提出枉法裁判罪告訴。律師黃帝穎今（22日）在臉書發文批評，國民黨法盲濫訴大法官，虛耗北檢偵辦北捷傷人案及協助被害人量能，「濫訴只為政治私利，不顧國人死活」。

    黃帝穎表示，依據最高法院判決見解，枉法裁判罪「指故意不依法律之規定而為裁判，質言之，即明知法律而故為出入者」，但五位大法官有權解釋憲法，或就憲法規範提出適用法律見解，均無法構成最高法院「故意不依法律」要件，國民黨明顯「法盲濫訴」。

    黃帝穎提到，在全球民主國家中，台灣是唯一憲法法庭被癱瘓的國家，這是台灣民主的恥辱，如今憲法法庭「自救」判決憲訴法違憲，國民黨竟還濫訴追殺「接軌民主世界」的5位大法官，國民黨可說是背棄世界民主、害台執迷不悟。

    黃帝穎表示，國民黨北檢提告是明顯「雙標」，國民黨到北檢告發大法官，但同樣是北檢，國民黨為黃呂錦茹偽造文書包圍北檢怒嗆、又為北檢起訴柯文哲聲援怒罵北檢，今天竟又到北檢提告大法官，國民黨擺明雙標、傷害法治，簡直把北檢當成「自助餐」。

    黃帝穎也提及近期的北捷連續攻擊案，表示目前北檢對此事件啟動偵辦，除了追查犯罪動機、背後金流，更要協助被害人家屬申請犯罪補償金，此刻國民黨竟到北檢告發5位大法官，明顯法盲濫訴，更虛耗北檢偵辦恐攻及協助被害人量能，不顧國人生死。

    圖
    圖
