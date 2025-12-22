出現模仿犯！刑事局獲20則隨機攻擊訊息 劉世芳：持續偵辦

27歲張文19日在台北市發動隨機攻擊釀嚴重死傷，立法院內政委員會今天邀請內政部長劉世芳（右）、警政署長張榮興（左）等官員，就計畫性攻擊事件進行「社會治安維護之檢討與精進」專題報告並備質詢。（記者李文馨攝）

27歲張文19日在台北市發動隨機攻擊釀嚴重死傷。內政部長劉世芳今天上午在立法院受訪表示，目前該案與境外勢力較無相關，唯一有關的是，網路上出現模仿犯，從19日至昨日中午，刑事警察局累積20則訊息；她強調，相關案件陸續移送地檢署，各地刑事局也會配合偵辦，「我們不會停止，會繼續偵辦下去。」

立法院內政委員會今天邀請內政部長、衛福部長、交通部長、警政署長、國安會秘書長、國安局長、法務部長就計畫性攻擊事件進行「社會治安維護之檢討與精進」專題報告並備質詢。

劉世芳表示，張文事件發生後，她和警政署在週末期間，邀集六都及16個縣市的警察首長，針對從耶誕、元旦到農曆年前約有137場大型活動，不管是在交通轉運站、傳統市集或跨年晚會等，目前動員的警力會高達1萬7千多名，包含警力1萬1千多名、民力7千多名，希望透過提高見警率，遏阻模仿犯，也呼籲公私協力，碰到這方面的問題馬上跟警察通報。

至於張文案與境外勢力有無關係？劉世芳說，到目前為止，該案跟國外或是境外比較沒有相關，唯一有相關的是，在網路上面出現模仿犯，從上週五開始到昨天中午左右，刑事警察局大概累積20則這方面的相關訊息。

她強調，如果在台灣可以找得到人的部分，不管是台北、新北、台中、高雄，陸陸續續都移送地檢署偵辦。不管是恐嚇或是威脅，這對公眾來講，都是非常大的焦慮跟不安，各地的刑事局也會配合偵辦，「而且我們不會停止，會繼續偵辦下去。」

針對小橘書在此事件的應用範圍，劉世芳說，小橘書現在在各縣市的發放比例已達到86%，發送成功率大概是7成。民眾可以再看清楚小橘書中，在緊急避難等狀況，包括掃QRcode、報案電話等，都非常清楚寫在裡面；也就是說，請大家花一點時間把小橘書從頭翻閱一遍，如果碰到狀況的時候，更能夠冷靜思考如何避難，這是小橘書最大的功用。

