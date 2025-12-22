多名藍委赴中 國民黨：民進黨整天在搞抹紅供應鏈

國民黨文傳會主委吳宗憲（左）。（資料照）

外傳中國利用廈門台商協會成立33週年活動，邀請國民黨立委赴中，確保對台工作「沒有意外」。國民黨文傳會主委吳宗憲今日表示，民進黨說要非紅供應鏈，卻整天在搞抹紅供應鏈，這段時間一堆粗糙的政治操作，人民都看得越來越清楚。這一次仍然是重複過去的「王義川模式」一條龍的操作，要怎麼去造謠、抹黑別人，先製造假議題，做圖卡，當事人出來解釋後，繼續攻擊，這次的狀況一模一樣，藉由媒體來上色誰是中共同路人要賣台，說你賣台再用國安之名來進行一連串的政治打壓。

中共近期透過廈門台商協會活動，邀請國民黨立委赴中。據透露，被點名參與的立委有林思銘、翁曉玲、邱若華、葉元之、鄭正鈐、呂玉玲、涂權吉7人，涵蓋立法院大多數委員會，中國國台辦亦派官員南下，盼了解台灣「島內情勢」，確保國防預算、國安法案不會通過。

吳宗憲指出，12月初有媒體也報導黨主席鄭麗文已經答應對岸提出的3項條件，包括擋下軍購等，國民黨有發律師函請他們撤下相關報導並道歉，但該媒體至今仍我行我素。媒體有媒體的新聞倫理，當國家用憲法保障媒體自由時，媒體為什麼會自甘變成政黨的打手，媒體應該報導事實而不是去製造假訊息，當綠媒當馬前卒放出虛假訊息之後，民進黨政治人物就開始跟上，所以這幾天吳思瑤、鍾佳濱、王義川等人輪番上車操作，還開記者會大做文章，這種天衣無縫、高效率的配合，都是套好招的劇本，也代表民進黨與特定媒體的關係非常密切。

吳宗憲表示，若認為對岸是敵人，那為什麼總是能拿到對岸的獨家新聞，誰才是中共同路人？所有的媒體連國民黨、民眾黨都拿不到這些所謂知情人士的消息，為什麼該媒體可以拿到來自對岸的訊息，誰才是中共同路人？邏輯完全不通。

吳宗憲認為，此事除了是為了政治鬥爭編造的假訊息，否則就是民進黨內部有人刻意餵養資訊，不脫這兩個方向，否則何來一個合邏輯的論述。現在是21世紀通訊軟體非常發達，需要像100年前、接受任何指令要面對面來傳達嗎？如果今天像媒體所說，要接受某項指令，為什麼不坐在家裡直接看手機或視訊，這套爛劇本連時代的背景都沒有，親自赴中接旨這種爛劇本只是為了抹紅，把人民當白癡在洗腦。

吳宗憲指出，台灣與大陸之間有非常多的貿易往來，除非完全禁止國人赴中經商，否則一方面鼓勵國人去賺大陸的錢，又放任台商像孤兒一樣在大陸，民進黨的官員不敢去探望他們，他們在大陸受了什麼委屈，或國內有什麼法案需要配合的修改，民進黨政府無能為力，完全不敢跟他們接觸，這時候由在野黨去了解台商的需求，回來找出能協助他們的方法，讓他們在大陸深根茁壯，把錢賺回來台灣。

吳宗憲表示，國民黨在盡力做這件事，但是現在的政府拿這個來抹紅，玩麥卡錫主義看到人就抹紅是共產黨，動輒用知情人士或消息人士莫名其妙寫了一篇文章出來，現在的政府是治國無能、抹紅全能，呼籲執政黨不要總是造謠抹黑，找綠媒側翼無底線的對在野黨進行政治上的獵巫或抹黑的操作，與其把心思放在這種三流的政治劇本裡面，消磨社會的信任，不如把心思放在如何福國利民，把重心放在民生經濟、國家治理甚至國防之上，這才是執政黨該做的事。

