角逐台南議員捲土重來 陳金鐘先接成大企協龍頭

中華民國成大企業管理協進會舉行第26屆理監事幹部改選並完成交接。（成大企協提供）

中華民國成大企業管理協進會新、卸任會長於近日舉行交接典禮，有意捲土重來、再角逐台南市東區市議員的台南市立醫院前主任陳金鐘，當選第26屆成大企協龍頭，他感謝多位顧問支持、未來將朝3大面向加強，希望成大企協成為會員們專業成長的平台。

成大企協第26屆理事長陳金鐘，是高雄醫學大學公共衛生研究所碩士，曾任台南市立醫院主任、兩屆台南東區市議員，目前是市立醫院榮譽院長，過去除了服務市醫患者與家屬外，也參與許多愛心社團、投入社會公益不遺餘力。

陳金鐘表示，能在成大企協這人才匯聚、乘載創新精神的平台，為大家服務是一份榮譽、更是一份責任及使命。歷年來，成大企協在歷任理事長與團隊的努力下，成為校友間重要的交流平台，未來1年希望在大家共同努力下，讓企協更上層樓，會朝3個面向持續努力。

1、增進校友間聯誼，讓企協更有溫度，透過更密集的聚會、論壇、參訪，讓大家互相認識、支持，找回企協最珍貴的團結力量；2、強化專業交流，讓企業更具價值，企協將規劃更多跨業界課程的趨勢講座，讓會員先進能獲得實質幫助，使企協不再只是一個社團名詞，而是專業成長的平台；3、強化與母校間的合作，期待能與母校攜手、共同推動產學合作。

成大企協第26屆理監事幹部也順利誕生，副理事長有柯素美、陳文彬、黃鈺婷；常務理事：張進山、林浩正、許黃彩好、鄭玉惠、張瓊文、白晉昌；理事：張文彬，陳敏薰、黃英慈、林寶華、邱惠娟、王伯群、林志翰、郭瑞龍、杜泰源、林芷群、楊晉榮、莊雅美、蘇文聰、王瑞宏、謝兆慶、林勁宇、謝佳霖、莊雅玲、陳勇志、許振榮、高福成、王雅玲、蕭妤蓉、林秋菊、李昀臻、侯素珍。

監事長：施延禧；監事：吳坤達、王愛紅、劉新靜、林芳秀、王寶玉、高銘徽、張鈺雪、陳淑媖、尤惠雅、葉榮源、張麗汶。

陳金鐘說，此屆也得到多位社會菁英顧問支持，包括魏榮宗、王昱靖、劉金定、黃于珍、楊義村、買家鑾、陳美月、黃裕洲、葉國隆、尤惠雅、謝耀鴻、王定峰、王健源、洪榮俊等人。

陳金鐘是民進黨籍，台南東區5席現任市議員中，國民黨曾培雅、王家貞佔2席、無黨曾之婕1席、民進黨蔡筱薇1席、退出基進黨成無黨籍的李宗霖1席。據了解，除了陳金鐘外，前市議員蔡旺詮、立委王定宇助理卓佩于都將投入民進黨內議員初選，綠營黨內競爭格外激烈。

中華民國成大企業管理協進會舉行第26屆理監事改選，由南市前市議員陳金鐘（右者）接棒新任理事長。（成大企協提供）

中華民國成大企業管理協進會舉行第26屆理監事改選，民進黨立委林俊憲（右二）致詞時，陳金鐘（左二）與黨內同志、林俊憲子弟兵台南東區現任議員蔡筱薇（左一）也同台。（成大企協提供）

