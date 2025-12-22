藍白稱「綠色大法官」8變5 林智群諷：大法官什麼顏色都看藍白心情

林智群提到，大法官是什麼顏色，都看藍白的心情，照這種邏輯，總統豈不是都不能提名大法官，因為怎樣都會被講成有顏色。（資料照）

立法院藍白立委去年底聯手三讀通過「憲法訴訟法修正案」，導致憲法法庭空轉一年，憲法法庭19日宣告憲訴法新制違憲，即日起失效，讓憲法法庭得以「復活」，這也讓藍白氣得跳腳，國民黨團22日上午將赴北檢控告5名大法官濫權瀆職。律師林智群21日深夜在臉書發文提到，大法官是什麼顏色，都看藍白的心情，照這種邏輯，總統豈不是都不能提名大法官，因為怎樣都會被講成有顏色。

林智群指出，現有8位大法官都是前總統蔡英文提名，當時在國會擴權法案被宣告違憲時，藍白說這8位是綠色大法官，現在改稱其中5位是綠色大法官，缺席的3位就變成不是綠色了嗎？原來大法官是什麼顏色，都看藍白的心情。

林智群表示，從蔡英文提名的大法官產生了不同意見，可以確認提名的民進黨「根本沒辦法控制」這些大法官怎麼處理事情，每個大法官都是依照自己的法律素養，來決定應該怎麼做。林智群認為，這也包含那3位缺席的大法官，不管缺席是否正確，但他們也有提出他們的法律見解，重點是3位缺席大法官從頭到尾沒說新的憲訴法一定合憲。

林智群強調，因為大法官是只能當一任，這個制度設計確保大法官任職後根本不用理會提名人，黃虹霞是前總統馬英九提名的大法官，但她在「憲法法庭」這個事情上，立場就不是跟馬英九一樣。

林智群說：「如果要說賴總統提名的，就是綠色大法官人選，那馬總統提名的，難道就是藍色大法官嗎？依照這種邏輯，總統豈不是都不能提名大法官？因為怎麼樣提名，都會被講成有顏色。」

