翁曉玲稱赴中是「自費私人行程」 張育萌諷：跟蔣孝嚴巧遇才合照？

近期傳出中共近期透過廈門台商協會活動，邀請國民黨立委赴中，確保對台工作「沒有意外」，立委翁曉玲昨（21日）透過臉書發聲，聲稱她和幾位藍委「自費參加活動」，卻被民進黨抹黑。台灣青年世代共好協會理事長張育萌發文質疑翁曉玲，是不是自費完全搞錯重點，難道照她「私人行程」的說法，她和國民黨前副主席蔣孝嚴是在廈門巧遇才合照嗎？

張育萌在向翁曉玲提問，當時在會議中心時，開幕曲是不是共青團中央宣傳部製作的「萬疆」？有沒有見到剛連任廈門台商協會的會長韓螢煥？張育萌提到，韓螢煥在致詞時直接說「兩岸同胞是血脈相連的一家人」，張質疑：「韓螢煥在台上向北京輸誠的時候，你有沒有坐在台下鼓掌？」

除此之外，張育萌提及韓螢煥的宣示發言，聲稱「新一屆理事會要跟緊國家戰略、堅守民族大義，維護國家統一與領土完整」，張向翁曉玲喊話：「翁曉玲委員，這些話你認同嗎？你一句話不敢吭，到底是哪一國的國會議員呀？」

張育萌表示，他看到國民黨22日要召開的記者會名稱是「綠色奇幻文學——廈門抹紅記」，讓他笑掉大牙，並說：「我倒要看看，國民黨打算怎麼回答這幾個問題。」

張育萌提到，翁曉玲出境之後不小心被記者堵到，才趕快發文拖蔣孝嚴下水，說她「純是自費、私人行程」，張直言：「誰管妳是不是自費呀，完全搞錯重點。所以妳平常週末都會跑去廈門一日遊嗎？照翁曉玲的說法是『私人行程』，那她跟國民黨前副主席蔣孝嚴先生，是在廈門巧遇才合照囉？」

張育萌強調，說一個謊就要用一萬個謊來圓，這是小學生都知道的道理，他也呼籲翁曉玲和葉元之老實向台灣人交代行程，「不要害國民黨的黨工們，還要幫你們熬夜加班，想記者會要怎麼鬼扯啦」。

