    首頁 > 政治

    柯案大辯論》今論戰侵占政治獻金 柯文哲、李文宗兄妹辯整天

    2025/12/22 07:24 記者張文川／台北報導
    台北地院審理前台北市長、前民眾黨主席柯文哲涉京華城等弊案，今將進行全日辯論。（資料照）

    台北地院審理前台北市長、前民眾黨主席柯文哲涉京華城等弊案，今將進行全日辯論。（資料照）

    台北地院審理前台北市長、前民眾黨主席柯文哲涉京華城等弊案，今天進行第6天辯論，主題移至侵占政治獻金、背信等罪，由柯文哲、眾望基金會董事長李文宗、木可公關公司負責人李文娟等3人到庭全日辯論。

    檢方指控，柯文哲涉侵占基隆市副市長邱佩琳轉交的3筆600萬元民眾黨政治獻金，包括基隆市長謝國樑母親即大魯閣董事長林曼麗、文華東方董事長林命群、信義房屋創辦人周俊吉的妻子周王美文各200萬元，名字、金額符合「工作簿」Excel檔案。

    柯文哲審理時承認「邱佩琳不會害我，她說的我不會否認」，但當時捐錢給民眾黨就是捐給他，他不必侵占自己的錢，錢都花在選舉上，沒進他口袋。

    柯文哲與李文宗兄妹等3人另被控，利用木可公司侵占6234萬餘元，並挪用眾望基金會827萬餘元。

    起訴指出，柯文哲與李文宗兄妹3人以木可公司名義向柯競總、民眾黨收取肖像授權金，並以支付木可員工薪水、投資自媒體等名目，共同侵占政治獻金。

    柯3人都否認侵占，稱募款小物與KP SHOW募款演唱會，是商業行為，沒有侵占。李文娟於審理時連續拒絕回答54題，柯文哲作證時也拒答16題。

