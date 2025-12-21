驚嘆片！彰化議長謝典霖 如願登台清唱〈痴心絕對〉

彰化議長謝典霖終於如願登台高歌〈痴心絕對〉。（取自臉書「謝典林」）

彰化議長謝典霖苦練李聖傑的〈痴心絕對〉，結果昨天（20日）晚上在歲末演唱會派不上用場。謝典霖今天晚上參加「聖誕愛在響起」公益演唱會，當場清唱了〈痴心絕對〉，讓人見證他苦練的成績！

謝典霖日前在個人臉書「謝典林」兩度貼出短影音，一次是吊著點滴練唱李聖傑的〈痴心絕對〉，一次是練完〈痴心絕對〉，因為網友敲碗指定台語歌，議長使命必達，加碼練唱。讓所有人都在等待謝典霖能跟李聖傑一起合唱。

不過，李聖傑昨晚在彰化體育場登場的歲末演唱會，並沒有唱〈痴心絕對〉，謝典霖今晚出席在花壇白沙國小舉辦的「聖誕愛在響起」公益演唱會時，他一上台就說，因為昨天演唱會李聖傑並沒有唱〈痴心絕對〉，他猜錯了，只好下台了。這時主持人說，這就是要讓議長留在舞台清唱的機會！

隨後，謝典霖終於開嗓唱了苦練多時的〈痴心絕對〉，讓大家一起驗證練唱的成績，當場獲得滿場的掌聲，許多人也期待謝典霖下次再次開唱。

謝典霖練唱超過半個月的痴心絕對，卻等不到李聖傑在彰化開口演唱。（取自臉書「謝典林」）

