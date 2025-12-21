翁曉玲同框蔣孝嚴出席廈門台商活動 綠議員質疑蔣萬安對中關係

國民黨立委翁曉玲在臉書貼出她與台北市長蔣萬安父親蔣孝嚴，出席廈門台商活動現場的合影。（取自翁曉玲臉書）

中國傳出利用正舉行的廈門台商協會成立33週年活動，找國民黨立委前往，明為探訪台商、實則確保對台工作「沒意外」。國民黨立委翁曉玲今（21）日在臉書貼出參加活動的照片，赫見與台北市長蔣萬安父親、前立委蔣孝嚴在現場的合照。民進黨議員簡舒培質疑蔣家父子「兩面手法」，林延鳳則擔心是否透過蔣孝嚴傳遞或交辦蔣萬安訊息，顏若芳則批評翁曉玲是因黨內內鬥而想討好蔣萬安，還是為了阿諛奉承中國共產黨？

簡舒培表示，蔣孝嚴看似在台灣政壇轉趨低調，卻一直在中國政界跟台商間活動，幫蔣萬安在中國疏通關係，取得高層的信任，蔣萬安則在台灣演愛台灣、站在台灣這一邊保護台灣，騙台灣人民的選票；父子的「兩面手法」，都是政治打算。蔣孝嚴不是蔣萬安的包袱，而是資產。

林延鳳說，之前蔣萬安回應她質詢，讓她以為蔣孝嚴已經退休、幫蔣萬安照顧孩子，蔣萬安也不喜歡提及家人；但看起來蔣孝嚴並不低調，在中國政商關係有一定的經營。蔣萬安是台北市長，現在的政治氛圍下有一定的影響力，中國為什麼要找蔣萬安的爸爸出席，一定是有其代表性。而蔣萬安之前是否知曉蔣孝嚴出席這次活動？還是本想低調，卻意外被翁曉玲曝光？

林延鳳指出，中國是否會透過蔣萬安家人的關係，企圖給他訊息跟要求，尤其在蔣萬安將要去上海參加雙城論壇之際；蔣孝嚴參加這場活動，除了幫蔣萬安經營關係、鋪路登大位，是否還有其他交辦意見或事項，蔣萬安應該要講清楚。

顏若芳表示，蔣孝嚴不只是蔣萬安、乃至國民黨的包袱，更是理應要趕快切開的紅色毒瘤；蔣孝嚴過往多次鼓吹統一、對中國歌功頌德，甚至身為台商協會理事長，還曾被台商指控「拿錢不辦事」。但在鄭麗文、傅崐萁等人高舉中國大旗之下，國民黨立委諸公紛紛西進擁抱中共，翁曉玲不只急匆匆地跑去中國參與活動，還跟「又紅又臭」的蔣孝嚴合照，不知道是為了黨內鬥而想討好蔣萬安，還是為了阿諛奉承中國共產黨？

