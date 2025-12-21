為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    翁曉玲同框蔣孝嚴出席廈門台商活動 綠議員質疑蔣萬安對中關係

    2025/12/21 21:37 記者何玉華／台北報導
    國民黨立委翁曉玲在臉書貼出她與台北市長蔣萬安父親蔣孝嚴，出席廈門台商活動現場的合影。（取自翁曉玲臉書）

    國民黨立委翁曉玲在臉書貼出她與台北市長蔣萬安父親蔣孝嚴，出席廈門台商活動現場的合影。（取自翁曉玲臉書）

    中國傳出利用正舉行的廈門台商協會成立33週年活動，找國民黨立委前往，明為探訪台商、實則確保對台工作「沒意外」。國民黨立委翁曉玲今（21）日在臉書貼出參加活動的照片，赫見與台北市長蔣萬安父親、前立委蔣孝嚴在現場的合照。民進黨議員簡舒培質疑蔣家父子「兩面手法」，林延鳳則擔心是否透過蔣孝嚴傳遞或交辦蔣萬安訊息，顏若芳則批評翁曉玲是因黨內內鬥而想討好蔣萬安，還是為了阿諛奉承中國共產黨？

    簡舒培表示，蔣孝嚴看似在台灣政壇轉趨低調，卻一直在中國政界跟台商間活動，幫蔣萬安在中國疏通關係，取得高層的信任，蔣萬安則在台灣演愛台灣、站在台灣這一邊保護台灣，騙台灣人民的選票；父子的「兩面手法」，都是政治打算。蔣孝嚴不是蔣萬安的包袱，而是資產。

    林延鳳說，之前蔣萬安回應她質詢，讓她以為蔣孝嚴已經退休、幫蔣萬安照顧孩子，蔣萬安也不喜歡提及家人；但看起來蔣孝嚴並不低調，在中國政商關係有一定的經營。蔣萬安是台北市長，現在的政治氛圍下有一定的影響力，中國為什麼要找蔣萬安的爸爸出席，一定是有其代表性。而蔣萬安之前是否知曉蔣孝嚴出席這次活動？還是本想低調，卻意外被翁曉玲曝光？

    林延鳳指出，中國是否會透過蔣萬安家人的關係，企圖給他訊息跟要求，尤其在蔣萬安將要去上海參加雙城論壇之際；蔣孝嚴參加這場活動，除了幫蔣萬安經營關係、鋪路登大位，是否還有其他交辦意見或事項，蔣萬安應該要講清楚。

    顏若芳表示，蔣孝嚴不只是蔣萬安、乃至國民黨的包袱，更是理應要趕快切開的紅色毒瘤；蔣孝嚴過往多次鼓吹統一、對中國歌功頌德，甚至身為台商協會理事長，還曾被台商指控「拿錢不辦事」。但在鄭麗文、傅崐萁等人高舉中國大旗之下，國民黨立委諸公紛紛西進擁抱中共，翁曉玲不只急匆匆地跑去中國參與活動，還跟「又紅又臭」的蔣孝嚴合照，不知道是為了黨內鬥而想討好蔣萬安，還是為了阿諛奉承中國共產黨？

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播