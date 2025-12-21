黃國昌汐止祝福耶誕快樂 孩童追人造雪嗨翻天

民眾黨主席黃國昌（中穿紅衣者）參加汐止耶誕歡樂城活動，提前向民眾祝賀耶誕快樂。（記者俞肇福攝）

台灣民眾黨主席黃國昌今天下午前往新北市汐止原興廣場，與民眾黨有意角逐新北市（汐止、金山、萬里）議員席次的陳語婕攜手舉辦親子公益活動，與汐止民眾提前歡度耶誕節；舞台前方出現應景的雪花製造機，現場有些大膽的孩童跑過去摸人造雪花，當摸到雪花開心不已。主辦單位表示，現場義賣活動所得，將全數投入公益活動。

黃國昌今天下午3點多偕同民眾黨新北市黨部主委周台竹出席汐止耶誕歡樂城，今天由於天公不作美，新北市汐止區飄著細雨，空氣格外濕冷，人跟人彼此之間，可以聚在一起產生團結的力量，謝謝民眾冒著細雨來到現場，現場有一些愛心的攤位，銷售所得將投入公益活動。

周台竹說，台灣民眾黨舉辦這樣活動，希望讓小朋友感受到被關愛，台灣民眾黨在議會也會針對育兒津貼與親子教育環境，會監督政府建置好育兒環境，也希望民眾繼續給民眾黨支持與關注力量；他除了祝福現場的親子們耶誕節快樂，也提前預祝2026新年快樂。

現場主持人由羚羊哥哥、雲朵姊姊帶動氣氛，許多充滿稚氣的萌娃與幼童十分專注觀看，黃國昌、周台竹也走到舞台下方，與親子共樂做手作，提前歡度耶誕節。

民眾黨舉辦汐止耶誕歡樂城公益活動，當人造雪花從空中灑落，孩童興奮追著摸雪花嗨翻天。（記者俞肇福攝）

