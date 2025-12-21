為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    黃國昌汐止祝福耶誕快樂 孩童追人造雪嗨翻天

    2025/12/21 19:59 記者俞肇福／新北報導
    民眾黨主席黃國昌（中穿紅衣者）參加汐止耶誕歡樂城活動，提前向民眾祝賀耶誕快樂。（記者俞肇福攝）

    民眾黨主席黃國昌（中穿紅衣者）參加汐止耶誕歡樂城活動，提前向民眾祝賀耶誕快樂。（記者俞肇福攝）

    台灣民眾黨主席黃國昌今天下午前往新北市汐止原興廣場，與民眾黨有意角逐新北市（汐止、金山、萬里）議員席次的陳語婕攜手舉辦親子公益活動，與汐止民眾提前歡度耶誕節；舞台前方出現應景的雪花製造機，現場有些大膽的孩童跑過去摸人造雪花，當摸到雪花開心不已。主辦單位表示，現場義賣活動所得，將全數投入公益活動。

    黃國昌今天下午3點多偕同民眾黨新北市黨部主委周台竹出席汐止耶誕歡樂城，今天由於天公不作美，新北市汐止區飄著細雨，空氣格外濕冷，人跟人彼此之間，可以聚在一起產生團結的力量，謝謝民眾冒著細雨來到現場，現場有一些愛心的攤位，銷售所得將投入公益活動。

    周台竹說，台灣民眾黨舉辦這樣活動，希望讓小朋友感受到被關愛，台灣民眾黨在議會也會針對育兒津貼與親子教育環境，會監督政府建置好育兒環境，也希望民眾繼續給民眾黨支持與關注力量；他除了祝福現場的親子們耶誕節快樂，也提前預祝2026新年快樂。

    現場主持人由羚羊哥哥、雲朵姊姊帶動氣氛，許多充滿稚氣的萌娃與幼童十分專注觀看，黃國昌、周台竹也走到舞台下方，與親子共樂做手作，提前歡度耶誕節。

    民眾黨舉辦汐止耶誕歡樂城公益活動，當人造雪花從空中灑落，孩童興奮追著摸雪花嗨翻天。（記者俞肇福攝）

    民眾黨舉辦汐止耶誕歡樂城公益活動，當人造雪花從空中灑落，孩童興奮追著摸雪花嗨翻天。（記者俞肇福攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播