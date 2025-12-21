為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    憲法法庭自救護憲氣炸藍白 前內政部長葉俊榮發聲力挺！

    2025/12/21 20:09 即時新聞／綜合報導
    憲法法庭因藍白濫修憲訴法陷入實質癱瘓。（資料照）

    憲法法庭因藍白濫修憲訴法陷入實質癱瘓。（資料照）

    藍白去年強闖《憲訴法》修法，提高憲法法庭評議人數門檻，導致憲法法庭空轉。時隔近一年，憲法法庭終於做出自救動作，19日宣告新版憲訴法違憲，讓藍白氣炸。美國耶魯大學法學博士、前內政部長葉俊榮今天（21日）發聲力挺憲法法庭做出的憲判，但也直言不要期待憲法法庭能夠去終結當前朝野惡鬥。

    憲法法庭5位大法官前天宣告「憲法訴訟法」違憲，葉俊榮今傍晚在臉書發文表示支持，「憲法法庭總算懂得自救，捍衛自己的尊嚴與存在的理由！最近憲法訴訟法的修改，提高開會及可決人數，不論抽象制度面上是否合適，隨著國會持續長期全面否決大法官的提名，已經實質造成司法違憲審查的失能，明顯造成了適用（as applied）違憲。大法官已經被癱瘓一整年了，喪失了協調政治紛爭，保障人民權益，以及捍衛憲法尊嚴的功能，而且看不出有任何轉圜的可能。面對這種護憲機能的嚴重喪失，大法官若不知不敢不願奮力排除，容任被架空，那才是違反憲法守護者的天職。」

    他接著說：「憲法法庭的自救護憲應該被肯定，但請不要期待憲法法庭去終結當前朝野惡鬥，那是台面上政治人物與政黨必須警惕再三的。當政黨與政治人物不知不敢不願為蒼生而協商對話，為憲政而互留餘地，而民眾也只想各護其主，朝野不從憲法的中道走，那憲政危機將變本加厲！沒有錯，台灣正處於一個『不知不敢不願』的憲政危機中。」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播