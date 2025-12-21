憲法法庭自救護憲氣炸藍白 前內政部長葉俊榮發聲力挺！

憲法法庭因藍白濫修憲訴法陷入實質癱瘓。（資料照）

藍白去年強闖《憲訴法》修法，提高憲法法庭評議人數門檻，導致憲法法庭空轉。時隔近一年，憲法法庭終於做出自救動作，19日宣告新版憲訴法違憲，讓藍白氣炸。美國耶魯大學法學博士、前內政部長葉俊榮今天（21日）發聲力挺憲法法庭做出的憲判，但也直言不要期待憲法法庭能夠去終結當前朝野惡鬥。

憲法法庭5位大法官前天宣告「憲法訴訟法」違憲，葉俊榮今傍晚在臉書發文表示支持，「憲法法庭總算懂得自救，捍衛自己的尊嚴與存在的理由！最近憲法訴訟法的修改，提高開會及可決人數，不論抽象制度面上是否合適，隨著國會持續長期全面否決大法官的提名，已經實質造成司法違憲審查的失能，明顯造成了適用（as applied）違憲。大法官已經被癱瘓一整年了，喪失了協調政治紛爭，保障人民權益，以及捍衛憲法尊嚴的功能，而且看不出有任何轉圜的可能。面對這種護憲機能的嚴重喪失，大法官若不知不敢不願奮力排除，容任被架空，那才是違反憲法守護者的天職。」

他接著說：「憲法法庭的自救護憲應該被肯定，但請不要期待憲法法庭去終結當前朝野惡鬥，那是台面上政治人物與政黨必須警惕再三的。當政黨與政治人物不知不敢不願為蒼生而協商對話，為憲政而互留餘地，而民眾也只想各護其主，朝野不從憲法的中道走，那憲政危機將變本加厲！沒有錯，台灣正處於一個『不知不敢不願』的憲政危機中。」

