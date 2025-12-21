綠高雄市長初選 許智傑鳳山造勢湧7萬人

許智傑鳳山造勢大會湧入7萬人，展現團結勝選氣勢。（許智傑服務處提供）

民進黨高雄市長初選升溫，立委許智傑今晚於鳳山區舉辦造勢大會，現場湧入7萬人潮，大家齊聲高喊「許智傑當選」，營造團結勝選氣勢，場面熱鬧滾滾。

對於北捷商圈爆發連續攻擊釀4死，許智傑登台致詞前先帶領大家默哀，他表示，北捷事件令人憤怒、哀痛，全世界追求科技經濟進步，面對社會亂象，應該更重視倫理道德、品德教育，他要推動品德教育內心涵養、宗教教育心靈寄託，減少社會暴戾之氣，讓孩子更有禮貌、懂得感恩，讓社會變得更好，讓全世界知道台灣最美麗風景還有台灣人的品德。

許智傑也展現他的政績，招商三井LaLaport落腳鳳山，連市長陳其邁也盛讚「比市長更像市長」！保留全台最有歷史文化眷村黃埔新村，促成高科大合併為全台最大的科技大學等，強調一生都在為高雄打拚，用遠見擘劃藍圖，以創意、行動力實現，是唯一有地方行政經驗的領導者。

他也提出城市治理政見，延續市長陳其邁科技建設，打造高雄AI首都，將推出高雄AI小秘書APP，整合社會福利等主動通知，並建構AI住宅整合平台，成為全台各大城市典範，並串聯各大學成立AI人才培育基地，創造更多工作機會，讓年輕人不必北漂。

他也將打造北高雄科技副都心、東高雄溫泉觀光特區，並串聯南高屏澎成為台灣第二大生活圈，並已完成爭取25條直飛航線，持續爭取24小時無宵禁機場、高雄與桃園機場接駁航班復飛等，增強國際航線連結性，並爭取國際郵輪定點停靠，高雄從港灣走向國際。

值得一提的是，許智傑歷任鳳山市民代表、高雄縣議員、鳳山市長、鳳山區長等，付出27年青春為鳳山服務，鳳山區里長聯誼會數十名里長登台，獻唱 「我做你的靠山」力挺許智傑；國小同學孫善保教授、高中學長劉仁義醫師、大學同學陳君聖律師、碩士班同學黃俊傑校長、博士班班長吳秀珍教授等人，齊力透過影片推薦許智傑，肯定他親切、熱心服務、執行力強，最難得是不忘初衷，還有國中同學周桂香也是牽手，打出溫情牌懇託支持許智傑。

大會也邀請客家立委邱志偉、前農業部長陳吉仲等人登台演講，爭取客家、農民支持，還有高雄市幼教、補教等協會、大高雄觀光商圈站台力挺；立委邱志偉表示，過去20年前市長陳菊、現任市長陳其邁打下基礎，市長接任人選以許智傑學歷最好、經歷完整、基層出身、能力又好，高雄發展半導體產業等、治水成為安全城市，需要理工專業市長掌舵，高雄要繼續進步，唯一支持許智傑。

