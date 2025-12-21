怒控媒體洩漏海鯤號國防機密 台船發4點聲明喊告

潛艦海鯤號不斷被外界質疑，台船指涉及洩漏國防機密部分要提告。（資料照）

某媒體今天報導潛艦海鯤號以最低安排標準海測，導致國外技協不敢隨艦出海。台船今天下午發布4點聲明，指控該媒體洩漏國防機密，「將於適當時機採取法律行動」。台船聲明如下：

一、該媒體揭露「國造潛艦廠家資訊」部分，涉及本公司所應保護商源範圍，屬商業秘密亦為國防機密，針對商情資訊無論其報導是否正確，本公司將不會逐一回應或證實。本公司已針對洩密行為蒐集證據，將於適當時機採取法律行動。

請繼續往下閱讀...

二、原型艦歷次海上測試，均依既定程序與安全規範。相關測試條件與風險評估，均由各單位專業審查、海試安全評估會議再三確認，絕無「政治考量」。該媒體指稱海軍「以最低安全標準」執行海測，與事實完全不符。

三、各階段海測，外籍監造技協及裝備廠家，均按測試程序書及項目，綜合考量空間限制、裝備專業分工，完成整體規劃後，共同出海測試及調校，並無「因未達安全標準而拒絕上船」情事。

四、專案團隊始終以確保人員安全與測試品質為最高原則，建造期間秉持發掘問題、解決問題，逐步強化調校與缺失改善。特定媒體反覆以臆測或片面訊息，渲染、誤導社會視聽，實無益國防自主化之公益發展。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法