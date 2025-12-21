封殺報備法案700多次！ 民進黨轟藍委集體赴中：鬼鬼祟祟怕什麼？

民進黨質疑，為什麼藍委去中國要鬼鬼祟祟？難道做了什麼不可告人的事情嗎？（圖擷取自民進黨臉書）

外傳中國利用廈門台商協會成立33週年活動，積極邀請國民黨立委赴中，確保對台工作「沒有意外」，藍委翁曉玲、葉元之等人也被本報直擊搭機前往。民進黨今質疑，藍白已經聯手封殺「立委赴中報備」法案700多次，為什麼藍委去中國要鬼鬼祟祟？這麼害怕揭露中國行程、接受選民檢驗，難道是真的做了什麼不可告人的事情嗎？

民進黨痛批，國民黨立委口口聲聲喊「反獨裁」，結果身體卻誠實地「挺獨裁」，週末一到，就接二連三前往中國。當國會不斷出現違憲爭議法案、總預算與國防預算持續遭到杯葛、行政部門提出重要國安法案送審，在這個關鍵的時間點，為什麼國民黨立委要遮遮掩掩地前往中國？

民進黨指出，在媒體捕捉到翁曉玲、葉元之低調搭機的畫面後，翁曉玲才貼出台北市長蔣萬安父親章孝嚴的照片，先說是「到廈門參加台商活動」，又說是「私人行程」；另一位人在廈門的藍委林思銘則說是「與新竹鄉親交流」。

民進黨質疑，問題是，為什麼藍委去中國要遮遮掩掩？敢不敢完整公布所有行程？能交代清楚在中國到底見了誰、傳遞了哪些訊息嗎？更諷刺的是，藍委與立法院民眾黨團總召黃國昌等人合作，在國會已經「連續700多次」封殺民進黨立委提出的「兩岸人民關係條例」修法、也就是「立委赴中報備」法案。

民進黨強調，立法委員出國不是問題，也不是說就都不能去中國，但為什麼國民黨立委去中國要鬼鬼祟祟？為什麼要反對「立委赴中報備修法」？國民黨這麼害怕揭露中國行程、接受選民檢驗，難道是真的做了什麼不可告人的事情嗎？

