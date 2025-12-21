為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    封殺報備法案700多次！ 民進黨轟藍委集體赴中：鬼鬼祟祟怕什麼？

    2025/12/21 16:13 記者陳昀／台北報導
    民進黨質疑，為什麼藍委去中國要鬼鬼祟祟？難道做了什麼不可告人的事情嗎？（圖擷取自民進黨臉書）

    民進黨質疑，為什麼藍委去中國要鬼鬼祟祟？難道做了什麼不可告人的事情嗎？（圖擷取自民進黨臉書）

    外傳中國利用廈門台商協會成立33週年活動，積極邀請國民黨立委赴中，確保對台工作「沒有意外」，藍委翁曉玲、葉元之等人也被本報直擊搭機前往。民進黨今質疑，藍白已經聯手封殺「立委赴中報備」法案700多次，為什麼藍委去中國要鬼鬼祟祟？這麼害怕揭露中國行程、接受選民檢驗，難道是真的做了什麼不可告人的事情嗎？

    民進黨痛批，國民黨立委口口聲聲喊「反獨裁」，結果身體卻誠實地「挺獨裁」，週末一到，就接二連三前往中國。當國會不斷出現違憲爭議法案、總預算與國防預算持續遭到杯葛、行政部門提出重要國安法案送審，在這個關鍵的時間點，為什麼國民黨立委要遮遮掩掩地前往中國？

    民進黨指出，在媒體捕捉到翁曉玲、葉元之低調搭機的畫面後，翁曉玲才貼出台北市長蔣萬安父親章孝嚴的照片，先說是「到廈門參加台商活動」，又說是「私人行程」；另一位人在廈門的藍委林思銘則說是「與新竹鄉親交流」。

    民進黨質疑，問題是，為什麼藍委去中國要遮遮掩掩？敢不敢完整公布所有行程？能交代清楚在中國到底見了誰、傳遞了哪些訊息嗎？更諷刺的是，藍委與立法院民眾黨團總召黃國昌等人合作，在國會已經「連續700多次」封殺民進黨立委提出的「兩岸人民關係條例」修法、也就是「立委赴中報備」法案。

    民進黨強調，立法委員出國不是問題，也不是說就都不能去中國，但為什麼國民黨立委去中國要鬼鬼祟祟？為什麼要反對「立委赴中報備修法」？國民黨這麼害怕揭露中國行程、接受選民檢驗，難道是真的做了什麼不可告人的事情嗎？

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播