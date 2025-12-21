為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    陸委會證實張文非中配之子 有無中共介入待調查

    2025/12/21 15:51 記者陳鈺馥／台北報導
    陸委會強調，有關網路謠傳兇嫌為新住民二代等是不實訊息，國人切勿繼續傳散。對於少數有心人士藉社會不幸事件，刻意激化內部對立衝突，製造聲量，本會提出嚴正譴責。（資料照）

    張文在台北車站、中山捷運站外持刀殺人，3名無辜民眾遇害，由於兇手沒有留下遺書或隻字片語，動機成謎。關於背後是否有中共唆使？張文是否中國籍配偶所生？官員今日受訪表示，張文非中配之子。至於有無中共介入，待相關單位調查釐清。

    據警方調查，張文在19日跑到台北捷運台北車站丟擲煙霧彈、隨機攻擊路人前，曾在公園路租屋處內燒毀自己的筆記型電腦。目前這台被燒毀的筆電，已送交給刑事局設法還原，筆電螢幕與主機板雖被燒毀，但硬碟運轉正常，警方將設法破解。

    針對坊間傳言張文是中國籍新住民二代，陸委會20日表示，我們對19日發生震驚社會的刑案，以及因此死傷的民眾致上最深沉的哀悼與慰問。

    陸委會強調，有關網路謠傳兇嫌為新住民二代等是不實訊息，國人切勿繼續傳散。對於少數有心人士藉社會不幸事件，刻意激化內部對立衝突，製造聲量，本會提出嚴正譴責。

