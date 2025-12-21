為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    談北捷攻擊案 蕭美琴聖誕禮拜祈禱：盼台灣行在和平公義道路上

    2025/12/21 15:49 記者陳昀／台北報導
    副總統蕭美琴今天上午出席台灣基督長老教會大安教會聖誕讚美聯合禮拜。（總統府提供）

    副總統蕭美琴今天上午出席台灣基督長老教會大安教會聖誕讚美聯合禮拜。（總統府提供）

    副總統蕭美琴今天上午出席台灣基督長老教會大安教會聖誕讚美聯合禮拜時提到，前幾天台北市發生的事件，讓許多人心中充滿不安，願上帝安慰所有受影響的民眾，讓台灣在動盪的世界中，可以行在和平公義及仁愛的道路上，願主的恩典讓國家興盛、社會和睦、人民互相照顧，同心同行，「真正的全能不是來自於恐嚇或壓迫，而是來自於犧牲、奉獻及愛」。

    蕭美琴表示，耶穌並不是在太平時期來到世界上，而是在黑暗中帶來光，也在破碎的世界中引領慈悲以及公義的道路。主耶穌基督在馬槽中出生，上帝則透過主耶穌的卑微、犧牲來展現祂無比的全能；真正的全能不是來自於恐嚇或壓迫，而是來自於犧牲、奉獻及愛。

    蕭美琴說，對基督徒來說，聖誕是上帝賜予的禮物，是愛的體現，也是和平的記號，是盼望的開始，感謝長老教會透過陪伴或是對家庭、青年的關懷，將主的愛傳遞到需要的人身邊，在國家遭遇重大災害的時候，也總是站在第一線，以焚而不燬的精神，用行動見證信仰，將愛、盼望及勇氣傳遞到社會中。

    蕭美琴提到，前天在台北市發生隨機襲擊的事件，需要大家共同祈禱，願上帝安慰所有受到影響的民眾、醫治受傷的身體，也撫平大家的心靈，讓百姓重新獲得力量。

    蕭美琴指出，這段期間面臨種種天災或各種災害，台灣跟全世界很多民主國家一樣，也在推動全民安全指引；現在很多風險非常複雜也難以預料，但是防災不能只靠政府的力量，更需要社區一起參與。感謝長老教會長期投入公益，也協助政府推動防災士培訓，與台灣各個宗教共同為社區培養出在關鍵時刻發揮專業、愛心，能隨時協助社會的力量。

    蕭美琴說，我們身處在動盪的世界中，面臨外交、經濟上的變動及挑戰，雖然AI帶來前所未有的速度及便利，但是也帶來新的未知。社會上常有不同的意見及衝突，但是因為信仰讓我們更具韌性；在每一個地方，教會都是安定社會、溫暖人心最堅定的力量。

    最後，蕭美琴表示，在聖誕將近的時刻，希望上帝賜福給我們的國家，賜平安給我們的百姓，讓台灣在動盪的世界中可以行在和平公義及仁愛的道路上；也願主的恩典讓國家興盛、社會和睦，人民互相照顧。願平安臨到每一位兄弟姊妹當中，願主賜與更大的力量，堅定我們的信仰與智慧，讓更多人可以看見上帝的榮耀，讓更多人看到光，在黑暗中看到希望。

