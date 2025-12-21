藍白濫用「逕付二讀」 賴瑞隆：中共藉國會癱瘓行政權

民進黨立委賴瑞隆今日受訪表示，當行政院不副署財劃法，憲法法庭恢復運作後，中共就急著找國民黨立委去中國，此事更反映出，中共有辦法長臂管轄到台灣的國會。（資料照）

藍白立委挾人數優勢，在立法院將爭議法案「逕付二讀」。民進黨團彙整，本會期藍白「逕付二讀」法案高達35件，「憲訴法」等16件已三讀通過，尚有不在籍投票、離島建設條例等19件待三讀；立委痛批，中共會透過國會來癱瘓台灣的行政權，藍白在立法院用惡霸方式傷害台灣，希望憲法法庭恢復運作後，能處理這些摧毀民主憲政的法案。

據統計，立法院第11屆會期中，「逕付二讀」、並已三讀通過的16個議案中，除了政院函請審議的「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例修正草案」（普發現金一萬元）有獲民進黨支持外，其他藍白逕付二讀的議案則大多數具有爭議，分別為立法院民眾黨團擬具的「公民投票法第23條條文修正草案」、「發展觀光條例第11條條文修正案」、「國家通訊傳播委員會組織法第16條條文修正案」，以及自司法及法制委員會抽出逕付二讀、開放「法庭直播」的「法院組織法修正草案」。

以及國民黨立委陳雪生等27人擬具的「財劃法第16條之1」修正案、「國軍退除役官兵輔導條例增訂第27條之2條文修正案」、「軍人待遇條例第5條條文修正案」，翁曉玲所提「憲訴法第30條及第43條條文修正案」，國民黨團總召傅崐萁所提罷免須附身分證影本的「公職人員選舉罷免法部分條文修正案」等。

對此，民進黨立委賴瑞隆今日受訪表示，中國流亡作家袁紅冰有揭露過，中共會透過國會來癱瘓台灣的行政權，去年一整年以來，藍白合作就是在做這種事，跳過正常立法程序，完全不經委員會討論，爭議性法案在立法院院會表決逕付二讀，甚至二讀、三讀過程都是短時間處理掉。

賴瑞隆指出，國會擴權法案被憲法法庭認定違憲後，藍白又聯手合作通過「憲法訴訟法」癱瘓憲法法庭，之後肆無忌憚把國民黨版財劃法、離島建設條例等爭議法案，全部都用逕付二讀方式處理，一個月冷凍期時間到了，就馬上要強行三讀通過，完全忽視立法院該有的運作機制。

「藍白用惡霸的方式傷害台灣！」賴瑞隆批評，未經民主討論、「逕付二讀」強行通過的法律，程序上是違憲的。而且藍白通過的爭議法案，不僅有利於中共，更可以製造台灣的混亂。希望憲法法庭恢復運作後，能夠處理這些摧毀台灣民主運作的法案，以免民主憲政被藍白摧毀殆盡。

他痛批，藍白國會亂象不斷，總統提名的大法官兩度被藍白封殺，搭配憲訴法修正案讓憲法法庭無法運作，然後用「逕付二讀」、三讀表決通過各種爭議法案。當行政院不副署財劃法、憲法法庭恢復運作後，中共就急著找國民黨立委去中國，此事也反映出，中共有辦法長臂管轄到台灣的國會。

