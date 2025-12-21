為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    彈劾案依法請總統說明 黃國昌提醒賴：條文和新國會無關 別說違憲

    2025/12/21 14:38 記者劉宛琳／台北報導
    民眾黨主席黃國昌21日出席「憲政還是亂政？從拒絕副署看行政權的邊界與失控」公民論壇，並受訪回應時事議題。（記者叢昌瑾攝）

    立法院在野黨團19日提出賴清德總統彈劾案，「立法院職權行使法」規定立法院得邀請被彈劾人列席說明。民眾黨團總召黃國昌今表示，請被彈劾人列席說明的條文和新國會無關，是賴清德自己在當立法委員的時候就通過的條文，「我不知道賴清德到時候會不會又說，這個條文違憲，你們立法院沒有資格邀請我列席說明」。

    黃國昌表示，彈劾文上週五就已經全部簽署完畢，也正式送給議事處，週二就會排入程序委員會，週五（26日）我們會提出整個彈劾程序的草案，彈劾程序的草案包括全院委員會什麼時候召開、怎麼進行，他這兩天與國民黨團書記長羅智強密集的在討論當中。

    黃國昌強調，這一場彈劾賴清德違憲的程序，我們非常慎重的看待，在立法院會先召開公聽會，我們也會邀請賴清德總統依照立法院職權行使法的規定列席說明，「請賴清德總統注意，不是邀請你來進行國情報告，是依照立法院職權行使法的規定 請你以被彈劾人的身份列席說明」。

    黃國昌提醒賴總統不要誤會，可以請被彈劾人列席說明的這個條文，與新國會一點關係也沒有，是賴清德自己在當立法委員的時候就通過的條文，「我不知道賴清德到底到時候會不會又說，這個條文違憲，你們立法院沒有資格邀請我列席說明」，然後那五位司法獨夫（指宣告憲訴法違憲的五位大法官）趕快急著出來幫賴皇帝洗地，說對邀請被彈劾人到國會裡面來列席說明這個條文違憲。

    黃國昌表示，民進黨政府現在做什麼沒有下限的事情，都不會讓他感到驚訝，但是在野黨要訴諸的是讓人民知道，台灣人幾十年來爭取到的民主自由法治，如何在賴清德短短執政一年多的時間就被糟蹋到體無完膚。因此在彈劾案的議程中，會依照立法院職權行使法相關的規定舉行公聽會，到台灣每一個縣市、每一個社區、每一個角落舉辦彈劾總統的公聽會。

    黃國昌表示，等到所有的公聽會舉辦完畢以後才會正式的進行投票表決的程序，在進行表決程序之前，我們要清楚的讓人民知道為何彈劾，這個道理一定要說清楚。

