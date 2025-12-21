癱瘓憲法法庭又祭彈劾總統 綠轟藍白：自相矛盾空包彈

立法院民進黨團幹事長鍾佳濱。（資料照）

立法院國民黨、民眾黨團聯手提案彈劾賴清德總統，立法院民進黨團幹事長鍾佳濱痛斥，藍白在國會為所欲為，邏輯卻自相矛盾，要發動彈劾總統，那要不要憲法法庭恢復運作？要不要承認「憲判一號」有效？提這種前後矛盾的空包彈，只會讓人看笑話，請把憲法和增修條文讀一讀吧！

立法院民進黨團幹事長鍾佳濱說，藍白這兩年掌握國會多數後為所欲為，簡直是「今天譴責玉皇大帝、明天譴責王母娘娘，隨心所欲」，荒謬的是，藍白過去主張廢除監察院，轉頭又移請監察院彈劾行政院長卓榮泰；在憲法法庭仍被癱瘓時，主張彈劾賴清德總統，面對大法官宣判「憲法訴訟法」違憲、憲法法庭恢復運作，又主張憲判一號無效。

鍾佳濱砲轟，藍白到底在自相矛盾什麼？在野黨先是在癱瘓憲法法庭時提出彈劾總統，在憲法法庭恢復運作時，又反過來主張憲判一號無效，搞不懂他們要幹什麼？提這種前後矛盾的空包彈，只想掩飾自己的無理取鬧，讓人看笑話，至少憲法和憲法增修條文讀一讀吧，否則相關訴求真的讓人很錯亂。

鍾佳濱更質疑，藍白若要發動彈劾總統，那在野黨要不要憲法法庭恢復運作？要不要承認「憲判一號」有效？要不要接受過去在國會逕付二度、黑箱表決、修正動議偷襲的法案無效？如果這些前提都承認，再來討論發動彈劾案，目前種種動作，只是更加凸顯藍白強度關山、跳躍式修法和自相矛盾。

