為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    癱瘓憲法法庭又祭彈劾總統 綠轟藍白：自相矛盾空包彈

    2025/12/21 13:30 記者陳昀／台北報導
    立法院民進黨團幹事長鍾佳濱。（資料照）

    立法院民進黨團幹事長鍾佳濱。（資料照）

    立法院國民黨、民眾黨團聯手提案彈劾賴清德總統，立法院民進黨團幹事長鍾佳濱痛斥，藍白在國會為所欲為，邏輯卻自相矛盾，要發動彈劾總統，那要不要憲法法庭恢復運作？要不要承認「憲判一號」有效？提這種前後矛盾的空包彈，只會讓人看笑話，請把憲法和增修條文讀一讀吧！

    立法院民進黨團幹事長鍾佳濱說，藍白這兩年掌握國會多數後為所欲為，簡直是「今天譴責玉皇大帝、明天譴責王母娘娘，隨心所欲」，荒謬的是，藍白過去主張廢除監察院，轉頭又移請監察院彈劾行政院長卓榮泰；在憲法法庭仍被癱瘓時，主張彈劾賴清德總統，面對大法官宣判「憲法訴訟法」違憲、憲法法庭恢復運作，又主張憲判一號無效。

    鍾佳濱砲轟，藍白到底在自相矛盾什麼？在野黨先是在癱瘓憲法法庭時提出彈劾總統，在憲法法庭恢復運作時，又反過來主張憲判一號無效，搞不懂他們要幹什麼？提這種前後矛盾的空包彈，只想掩飾自己的無理取鬧，讓人看笑話，至少憲法和憲法增修條文讀一讀吧，否則相關訴求真的讓人很錯亂。

    鍾佳濱更質疑，藍白若要發動彈劾總統，那在野黨要不要憲法法庭恢復運作？要不要承認「憲判一號」有效？要不要接受過去在國會逕付二度、黑箱表決、修正動議偷襲的法案無效？如果這些前提都承認，再來討論發動彈劾案，目前種種動作，只是更加凸顯藍白強度關山、跳躍式修法和自相矛盾。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播