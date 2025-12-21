林佳龍走訪明年太平洋島國論壇預定地 與帛琉討論籌辦方向

外交部長林佳龍（右）在帛琉國務部長艾古斯（左）的安排下，參訪帛琉國家博物館。（圖擷取自林佳龍臉書）

我國友邦帛琉是明年太平洋島國論壇（PIF）的主辦國。外交部長林佳龍昨（20）日特別在帛琉總統惠恕仁（Surangel S. Whipps, Jr.）的陪同下，實地走訪明年PIF的預定地，與帛琉就論壇籌辦方向、運輸規劃等相關合作構想進行交流及討論，並表達台灣將全力支持帛琉舉辦PIF，同時向世界分享台灣的經驗和優勢。

台灣長年以「發展夥伴」身份名義參與太平洋島國論壇，但今年因中國施壓，在所羅門群島舉辦的太平洋島國論壇禁止包含台灣在內的多數對話夥伴及發展夥伴與會。林佳龍日前曾預告，明年PIF領袖峰會由台灣友邦帛琉主辦，屆時將展示台灣如何為太平洋島國發展做出貢獻。

林佳龍今日透過臉書表示，明年論壇將由我國堅實友邦帛琉接棒主辦，台灣不僅要全力支持帛琉辦好這場重要的國際盛會，更應該透過實際行動，向世界分享台灣的經驗與優勢。

林佳龍說，為展現台灣對論壇的高度重視，他在帛琉總統惠恕仁及國務部長艾古斯（Hon. Gustav Aitaro）陪同下，實地走訪PIF預定舉辦場地，包括葛瑪榮文化中心及國家體育館，並就相關規劃內容進行交流與討論。

林佳龍說明，初步規劃中，台灣將協助帛琉建置綠色運具，用於PIF舉辦期間接送各國與會貴賓，論壇結束後也可持續服務在地居民，符合帛琉重視環境永續的國家發展目標。

林佳龍表示，台灣身為太平洋的一員，始終願意成為負責任的夥伴，而太平洋島國論壇長期強調的「太平洋之道（Pacific Way）」，以多元與包容為核心精神，攜手為區域的和平、穩定與繁榮努力。

除外交政策外，林佳龍也強調，民間布局全球同樣是深化夥伴關係的重要一部分，在基礎建設及工商業部長歐比揚（Charles Obichang）陪同下，一行人自海巡港（Marine Law Port）展開考察，了解保利馬零碳船的停泊與運作空間，並前往位於馬卡拉島、具觀光發展潛力的冰河公園（Icebox Park）與長堤公園（Long Island Park），就未來發展方向與整體規劃交換意見。

行程中，林佳龍也在艾古斯的安排下，參訪帛琉國家博物館（BNM）。林佳龍說，很高興看到我國原住民族委員會於館內設置「台灣原住民族特展」，展現台灣與帛琉共享的南島文化，期待深化兩國的情感連結，台灣將持續以穩健、務實的方式，與帛琉及理念相近的夥伴國家攜手合作，讓太平洋的多元與包容精神，成為攜手前行的力量。

外交部長林佳龍在帛琉總統惠恕仁的陪同下，實地走訪明年PIF的預定地。（圖擷取自林佳龍臉書）

