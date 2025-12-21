為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    急赴廈門惹議 翁曉玲：自費參訪 維護兩岸同胞決心不變

    2025/12/21 09:42 記者林欣漢／台北報導
    國民黨立委翁曉玲等藍委前往中國廈門，出席台商協會活動。（翻攝臉書）

    最新消息傳出，中國利用正舉行的廈門台商協會成立三十三週年活動，積極透過管道找國民黨立委前往，名為探訪台商，實為確保對台工作「沒有意外」。國民黨立委翁曉玲今日表示，不會因為民進黨和綠媒報導抹黑，而失去她對促進兩岸和平交流，以及服務與維護兩岸同胞權益的決心。

    翁曉玲表示，她昨日很榮幸受邀參加廈門台商投資企業協會成立33週年慶祝活動，不僅見到廈門台企協會的朋友，還有來自大陸三十多個城市的台企協會台商朋友們，看到大家一團和氣，齊心齊力，在各自領域認真打拼，而且台灣投資在大陸境外投資佔有一席之地，在廈門市更高達20%，成績亮眼，同時對兩岸交流作出積極和重要的貢獻，為台灣爭光，內心非常感動，以台商朋友們為榮。

    翁曉玲說，原本是一件好事，沒想到曉玲又被綠媒惡意抹黑，竟將參加慶祝活動的事惡意連接到擋國防預算的事，實在可惡。

    翁曉玲批評，民進黨政府毫無能力照顧台商和在大陸工作生活求學的台灣鄉親們，幾日前將卸任的海基會董事長吳豐山也說，這二年來與大陸溝通交流的管道完全中斷，這就是民進黨現在的困境，自己做不到，還阻撓再野立委去幫忙支持台胞，非常惡質。

    翁曉玲強調，她與幾位同事們前去參加活動，純是自費、私人行程。不會因為民進黨和綠媒報導抹黑，而失去對促進兩岸和平交流，以及服務與維護兩岸同胞權益的決心，更不會鄉愿地去討好那些是非不明、仇中恨陸胞的青鳥們。

