北捷連續攻擊 胡志強喊話「現在絕對不是吵架、指責的時刻」

胡志強喊話「現在絕對不是吵架、指責的時刻」。（圖：擷自胡志強臉書）

北捷連續攻擊案造成重大傷亡，前台中市長胡志強深夜發聲強調，「現在絕對不是吵架、指責的時刻」，台灣之所以可愛，不是因為沒有問題，而是因為願意一起面對問題。

胡志強說，台灣一直以來，都是充滿愛的社會，熱情、善意、溫暖，都是他曾經深刻經歷過的，這些年，也許壓力更大了，情緒更緊繃了，很多人心裡的傷口，卻沒有地方講，沒有地方放，最後變成衝突、變成暴力，甚至走到失控的地步，「這絕對不是單一的問題，也不是單一的責任」。

他說，昨天發生的事情很多人都跟他一樣，心裡沉沉的，說不出話來，生命忽然消失，家也再回不到原來的樣子，「現在也絕對不是吵架、指責的時刻」。

胡志強說，台灣之所以可愛，不是因為沒有問題，而是「因為我們願意一起面對問題」，喊話，今天回家，抱抱家人吧，明天出門，試著對身邊的人多一些微笑，「越是這種時候，我們越要展現台灣人最珍貴的特質」。

他也祈願逝者安息、願傷者平安、願家屬節哀，更說，願我們每個人，都能在這座島上感到安全，願我們都能溫柔的，接住每一個墜落的心。

