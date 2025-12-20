為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    北捷連續攻擊 胡志強喊話「現在絕對不是吵架、指責的時刻」

    2025/12/20 23:07 記者蘇孟娟／台中報導
    胡志強喊話「現在絕對不是吵架、指責的時刻」。（圖：擷自胡志強臉書）

    胡志強喊話「現在絕對不是吵架、指責的時刻」。（圖：擷自胡志強臉書）

    北捷連續攻擊案造成重大傷亡，前台中市長胡志強深夜發聲強調，「現在絕對不是吵架、指責的時刻」，台灣之所以可愛，不是因為沒有問題，而是因為願意一起面對問題。

    胡志強說，台灣一直以來，都是充滿愛的社會，熱情、善意、溫暖，都是他曾經深刻經歷過的，這些年，也許壓力更大了，情緒更緊繃了，很多人心裡的傷口，卻沒有地方講，沒有地方放，最後變成衝突、變成暴力，甚至走到失控的地步，「這絕對不是單一的問題，也不是單一的責任」。

    他說，昨天發生的事情很多人都跟他一樣，心裡沉沉的，說不出話來，生命忽然消失，家也再回不到原來的樣子，「現在也絕對不是吵架、指責的時刻」。

    胡志強說，台灣之所以可愛，不是因為沒有問題，而是「因為我們願意一起面對問題」，喊話，今天回家，抱抱家人吧，明天出門，試著對身邊的人多一些微笑，「越是這種時候，我們越要展現台灣人最珍貴的特質」。

    他也祈願逝者安息、願傷者平安、願家屬節哀，更說，願我們每個人，都能在這座島上感到安全，願我們都能溫柔的，接住每一個墜落的心。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播