憲訴法修正案被判違憲 中研院法研所學者蘇彥圖：憲政危機還沒解除

中央研究院法律學研究所研究員蘇彥圖。（資料照）

憲法法庭昨天（19日）宣判「憲法訴訟法修正案」違憲失效，立法院國民黨團下週一將告發大法官瀆職，並擬於院會提案宣告判決無效。中央研究院法律學研究所研究員蘇彥圖說，如今憲法法庭好不容易恢復運作，但合法性及判決，反而受到挑戰，也就是說，憲政危機還沒有解除，它只是進入到下一個階段，對台灣來說是艱難的挑戰，到底是要「講道理」，還是說要繼續惡鬥下去？這是社會要去思考的問題。

有3名大法官主張「憲法訴訟法修正案」違憲的判決無效，蘇彥圖指出，3名大法官非常堅持自己的法律意見，但他們的聲明甚至不能被稱為「不同意見」，因為他們已經否認其他大法官得以組成憲法法院、並作成裁判的合法性，可以理解他們對於自己法律意見的堅持，但遺憾的是，用這種方式處理意見，對憲法法院是一個相當大的傷害。

請繼續往下閱讀...

蘇彥圖說，多元社會中，法律本來就充滿不同意見，但要思考所做的事，會不會對制度，甚至對整個台灣的憲政民主造成傷害，但也不需要再去責怪他們，因為事情已發生，重點是社會如何看待，是要否認判決的合法性與權威？還是應該團結在憲法法庭之下，即使有不同意見、即使政治競爭再激烈，也要尊重憲法法庭的判決。

蘇彥圖認為，憲法法庭的判決，並沒有強迫一定要支持它，但可以用論述去說服人，我們遵守判決，代表的是選擇回到講道理、能論述、能彼此說服的社會，而不是不講道理、不論辯，只要表決人數過了就算數的社會，那也不是我們所希望追求的民主。

蘇彥圖指出，憲政危機還沒有解除，是因為現在進入第二階段，如今不管是哪個陣營所做的選擇，都會決定台灣是往好的方向發展，還是繼續沉淪，這是大家共同的憲政責任；若只是用很情緒化、標籤化的語言，去說這是「綠色大法官」或怎麼樣的大法官所做的事，對台灣的憲政一點幫助都沒有，「我們應該回到事情本身，請你講道理。」

蘇彥圖說，應該針對為何認為《憲法訴訟法》的修法在程序獲實質上都有違憲的問題，而非貼標籤，用很粗暴的方式去解釋、甚至否定這些事。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法