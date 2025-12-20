北捷爆連續攻擊 台中議員促建置緊急資訊發布機制

北捷連續攻擊事件後，中捷提高見警率。（圖：市府提供）

台北市發生北捷連續攻擊事件，釀重大死傷，台中市加強台中捷運及火車站見警率，台中捷運也每半小時廣播「提高警覺」訊息；因歲末時節台中接續有包括跨年晚會及大型演唱會等，多名市議員要求應建立更靈敏的「緊急資訊發布機制」，第一時間指引民眾避難；市府指出，已建置跨局處即時通報、決策機制，搭配防災細胞簡訊等助現場狀況指引，保障民眾安全。

北捷連續加強捷運系統及火車站的巡邏與防範攻擊事件發生後，台中市長盧秀燕指示，警方針對車站、中捷等重要交通場站與公共場所提高見警率，並請各百貨、商場、市場加強自主保全系統巡查，警察局加派警力加強捷運及火車站的巡邏密度，中捷除有捷運警察隊針對列車、車站大廳及月台層加強巡邏外，更每半小時在車站及車廂播放「提高警覺」等安全資訊廣播，交通局也已保全人員駐點於台中車站公車月台，並加強場地巡檢。

包括市議員周永鴻、黃守達、謝家宜、陳淑華等均要求市府務必強化捷運公安，尤其歲末台中包括耶誕活動及五月天演唱會及跨年晚會接續舉行，務必加強建置相關安全防護及告警系統。

周永鴻指出，以這次北捷連續攻擊嫌犯使用煙霧彈，若出現在大型群聚活動，極易引發恐慌性推擠，建議市府應建立更靈敏的「緊急資訊發布機制」，另針對大型活動必要時應要求主辦單位加強入場安檢，嚴格過濾易燃物與化學液體。

台中市府指出，針對歲末各人潮聚集大型活動，均已依活動性質與規模，事前完成風險評估，並召開跨局處緊急應變會議，台中市跨年晚會為例，已建置跨局處即時通報、橫向聯繫與決策機制，並完成完備防踩踏三階段應變機制，將依人流密度即時啟動人數總量管制、出入口調整、分流疏散及必要時暫停活動等措施，並結合現場廣播、防災細胞簡訊、LED手舉牌等多元管道，加速訊息傳遞。

