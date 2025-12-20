北捷事件扯民進黨！挨批「冷血」臉書被灌爆 凌濤怒嗆「都是青鳥」

前國民黨智庫副執行長凌濤。（資料照）

針對台北捷運發生連續攻擊事件，前國民黨智庫副執行長凌濤昨日晚間把矛頭指向賴清德總統與行政院長卓榮泰，他質疑現在軍用品氾濫，就是民進黨政府縱容的結果。沒想到貼文一出，立刻被網友灌爆，批評他「發生悲劇你還在搞對立」、「這時候還政治鬥爭」；對此，凌濤則喊：「民進黨網軍及青鳥大量出現，還是沒辦法為民進黨的爛政洗地。」

凌濤昨發文表示，民進黨執政下，馬桶廠商承攬5.9億軍火，賣鞋業標2億槍砲底火，現在連路上都可以隨意出現軍用品了嗎？過去除非走私或從軍隊偷竊，否則很難取得，現在是網路一查，網購就隨意可取得M18煙霧彈、信號彈，被凶嫌可以拿來丟在鬧區中山、隨機殺人？

請繼續往下閱讀...

他還痛批，張姓嫌犯被控是遭桃園地檢署通緝的逃犯，法務部與檢調機關只會政治追殺，卻放任光電蟑螂、詐騙集團、持軍用品的殺人犯到處逃竄，這是什麼治安管控？這是什麼扭曲的台灣社會？他也點名罵：「賴清德與卓榮泰還要繼續惡搞台灣，擾動台灣社會的不安定感，正事不做？」

截至目前，凌濤臉書已被超過1500則留言灌爆，網友紛紛留言：「發生悲劇你還在搞對立，可悲藍腦」、「這個時候在政治操作」、「什麼時機還在利用人命做政治操作」、「怎麼寫得出這種東西，這麼冷血嗎」、「你要不要看看自己在說什麼？」

凌濤還回嗆網友：「可悲青鳥跑來洗地」、「青鳥網軍又在反智」。有網友痛批：「你被人罵就說對方是青鳥，腦袋有洞嗎？」凌濤則反嗆：「點進去看就都青鳥。」只是留言數實在太多，凌濤也停止回嗆，並在留言區表示：「民進黨網軍及青鳥大量出現，還是沒辦法為民進黨的爛政洗地！」

凌濤回嗆網友。（取自凌濤臉書）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法