雲林再增一位副縣長 水林女兒陳璧君出任

張麗善（左）今天在公開場合透露文觀處長陳璧君（右）將出任副縣長。（記者李文德攝）

立法院日前三讀通過《地方制度法》修正案，縣市政府置副縣市長2人，雲林縣長張麗善今（20）日出席雲林設計週活動致詞時公布，現任文觀處陳璧君明年元月起將擔任副縣長，並預定下週公布新人事。張麗善盼陳璧君未來在觀光、產業發展政策能有更多著力點。

張麗善上午出席由文觀處主辦的雲林設計週活動，致詞提到陳璧君任勞任怨、並發揮專業，帶領文觀處同仁榮獲無數國內外大獎，將雲林觀光休閒及藝術文化成果推向高峰，發揮了領頭羊角色，帶領大家向前，有能力勝任副縣長，將於下週正式公布新人事。

陳璧君為雲林水林人，面對媒體詢問，她表示當初回雲林服務，希望能跟隨縣長腳步，協助縣政推動，雖然副縣長位階或許更高一些，但核心初衷不變，而是在跨局處整合上，不論是觀光或產業發展，有更多著力點，協助政策順利推進。

她表示，縣長常對她說「我們都是雲林的女兒」，進入公部門服務並不容易，更該珍惜機會，應把握任期內有限的時間，把想做、能做的事盡全力完成，在目前已走過7年的基礎上，接下來最後1年，如何把這段時間累積成果，更全面、跨局處的整合，是未來重要的課題。

陳璧君說，縣長希望卸任時，把8年累積政績真正落實於地方，而不是隨著人事更迭而中斷，接下來這1年，會加強局處間溝通與協調，盤點並彙整最重要、必須延續的政策方向，不論未來由誰執政，都能持續推動，並在民間、各協會與地方社群中，由下而上延續發展，真正成為雲林長遠的力量。

