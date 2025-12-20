為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    憲訴法修正案違憲 趙少康怪賴清德不與在野黨協商大法官人選

    2025/12/20 13:10 記者施曉光／台北報導
    「戰鬥藍」召集人趙少康。（資料照）

    針對憲法法庭昨日宣告去年藍、白兩黨在立法院聯手通過修正「憲法訴訟法」，拉高大法官評決門檻的修法內容違憲，「戰鬥藍」召集人趙少康今日批評大法官帶頭違法違憲，做出最壞示範。

    趙少康說，原來修正前的憲訴法是誰立的法？有沒有違憲？如果原來就是經由立法院三讀通過並由總統公布施行的憲訴法不違憲，為什麼這次也是由立法院三讀通過並經總統公布的憲訴法修正案違憲？「所以現在的問題不是憲訴法的規定違憲，而是賴清德不肯和在野黨協商大法官的提名人選。」

    趙少康表示，就算大法官補提人選都是由在野推薦，也過不了半數，但賴清德總統根本不跟在野黨商量，「你實力不夠還想獨吞吃獨食，一席都不讓，在野黨當然不會輕易通過」，所以5位大法官昨天甘冒大不韙，宣告新修正的憲訴法違憲，自即日起失效，根本就是搞錯對象，應該負責的人是賴清德，不肯承認朝小野大的現實，發動大罷免大失敗之後，再接再厲，不副署、不公布、不執行，再搞出違憲的新花樣。

    趙少康提醒賴清德想一想，「如果今天在立法院，民進黨立委是多數，能忍受目前藍白所受的鳥氣嗎？」他並說，現在看起來，賴清德是全面發動、一氣呵成，行政院、總統府、司法院，一連串分進合擊，圍攻立法院、架空立法院，如果賴清德硬幹、蠻幹，藍、白在立法院消極對抗，堅不通過下年度總預算及特別預算案，讓民進黨沒有政績，這個帳最後還是會算在賴清德的身上。

