外傳藍白合要讓出宜蘭？ 鄭麗文否認「交換說」

國民黨主席鄭麗文（右）到宜蘭呼籲選民團結，均表態參選縣長的議長張勝德（中）、立委吳宗憲（左）陪同上台參加黨慶活動。（記者王峻祺攝）

對於民進黨提早啟動2026年選戰，國民黨主席鄭麗文今到宜蘭參加黨慶活動時認為「一路鬥爭非台灣之福」，並否認外傳藍白合要讓出宜蘭的「交換說」，強調會採「政策先行」合作模式，至於宜蘭縣長提名人選「沒有內定」，議長張勝德、立委吳宗憲近期就會進行「第二次協調！」

隨著選戰提前開跑，藍營在宜蘭的縣長布局也引發外界關注，張勝德、吳宗憲均表態參選，但最終人選遲遲未定，國民黨宜蘭縣黨部主委林明昌今天稱讚2人都很優秀，一定會透過協調，產生出最強人選。

面對綠營強勢布局，鄭麗文以「歷史一役」形容2026年宜蘭選戰，抨擊民進黨政府利用司法手段，對宜蘭縣政府進行「團滅式」的政治追殺，強調這場選舉不僅是地方治理權的爭奪，更是對抗民進黨「無所不用其極、沒有底線」政爭工具化的關鍵一戰。

針對「藍白合」進度。鄭麗文透露，與民眾黨主席黃國昌溝通順暢，雙方在應對憲政危機及針對總統賴清德提出彈劾案等重大議題上，看法高度一致，未來合作將採「政策先行」，兩黨智庫已針對重大法案進行密集溝通。

鄭麗文重申，至於各縣市長人選將循黨內制度，會先完成提名程序，包括協調與整合，隨後再啟動與友黨的候選人協調機制，宜蘭沒有內定人選，近期就會進行「第二次協調」，以協調取代競爭，必須展現前所未有的團結，才能贏得全面勝利。

宜蘭縣議會議長張勝德（左2）和國民黨主席鄭麗文參加黨慶活動。（記者王峻祺攝）

國民黨主席鄭麗文（右6）到宜蘭參加黨慶活動，有意參選縣長的立委吳宗憲（右1）全程陪同。（記者王峻祺攝）

國民黨主席鄭麗文（中）和宜蘭縣黨部主委林明昌（右）向黨公職人員信心喊話。（記者王峻祺攝）

