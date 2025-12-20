凌濤稱民進黨縱容軍用品氾濫 四叉貓：應擔心藍營修法縮限相關商品

凌濤宣稱現在軍用品氾濫，就是民進黨政府縱容的結果。網紅四叉貓對此質疑，「與其在那邊說我汙名化生存遊戲圈，生存遊戲圈的玩家更應該擔心，藍營將來修法縮限相關商品在台灣販售吧！」（資料照）

台北捷運昨傍晚發生兇手丟擲煙霧彈、隨機砍人事件，事發後前國民黨智庫副執行長凌濤卻將矛頭指向賴清德總統與行政院長卓榮泰，並宣稱現在軍用品氾濫，就是民進黨政府縱容的結果。網紅四叉貓對此質疑，「與其在那邊說我汙名化生存遊戲圈，生存遊戲圈的玩家更應該擔心，藍營將來修法縮限相關商品在台灣販售吧！」

凌濤昨指稱，張姓嫌犯被控是遭桃園地檢署通緝的逃犯，法務部與檢調機關只會政治追殺，卻放任光電蟑螂、詐騙集團、持軍用品的殺人犯到處逃竄，這是什麼治安管控？凌濤也說，目前尚不清楚嫌犯使用的煙霧彈，是正規軍事用、還是仿造，但足以致人於死的武器氾濫，還把實際城市鬧區當生存遊戲現場，賴清德與卓榮泰還要繼續惡搞台灣，擾動台灣社會的不安定感，正事不做？

四叉貓在臉書發文指出，昨天煙霧彈兇嫌事件，在網路上有大量的討論，對於部分網友表示：「四叉貓幹嘛強調生存遊戲」、「新聞也都在用生存遊戲」、「這是汙名化生存遊戲」，四叉貓直言，兇嫌身上的裝備大部分都可以在生存遊戲專賣店買到吧！兇嫌的裝備被拿來討論也不行喔。

四叉貓也貼出凌濤在發生隨機砍人事件後宣稱「民進黨政府縱容軍用品氾濫」的新聞，並質疑「與其在那邊說我汙名化生存遊戲圈，生存遊戲圈的玩家更應該擔心，藍營將來修法縮限相關商品在台灣販售吧！」

