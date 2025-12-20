為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    北捷隨機砍人事件釀4死 鄭麗文：社會安全網失靈

    2025/12/20 11:18 記者王峻祺／宜蘭報導
    國民黨主席鄭麗文今天到宜蘭參加黨慶活動。（記者王峻祺攝）

    國民黨主席鄭麗文今天到宜蘭參加黨慶活動。（記者王峻祺攝）

    27歲通緝犯張文昨日下午在北捷投擲煙霧彈及持刀隨機砍人，釀4死11傷。國民黨主席鄭麗文今天在宜蘭表示，這場「個人孤狼式恐攻」的悲劇，徹底擊碎台灣社會原有的純樸，更暴露政府推動多年的「社會安全網」早已嚴重失靈。

    鄭麗文說，每次發生類似慘案時，民間皆大聲疾呼，但負責全國治安的內政部，卻似乎整個心思，都放在如何對付中配，不斷祭出各種歧視性作為，卻對治安漏洞視而不見，「一定要發生重大治安慘案以後，政府才會醒嗎？真的會醒嗎？」

    她說，從蔡英文總統時期，一直不斷要推的社會安全網，到今天完全經不起考驗，發生這種幾乎等同於「個人孤狼式恐攻」的危險事件，這是過去幾十年來，在台灣一個善良且純樸單純的社會裡，大家很難接受的事情，如今一而再、再而三的發生。

    鄭麗文說，呼籲總統賴清德，不要一副心思都不斷放在政治鬥爭上，國家社會真的病了，台灣社會需要我們政府真正用心、關心，而不是一直不斷製造政治上的對立、仇恨，當仇恨不斷蔓延，我們的社會，會付出我們難以想像的代價。

    鄭麗文強調，台灣治安跟社會安全網已嚴重失靈，政府官員應立即回到崗位，嚴肅面對治安問題，不要再以政治鬥爭為重，應設法修補已失效的安全體系，不能一天到晚不務正業，台灣社會已無法再承受這樣的政治亂局。

