為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    竹縣湖口鄉代表會也提案普發5千 公所回應了

    2025/12/20 10:57 記者廖雪茹／新竹報導
    新竹縣湖口鄉民代表會提案，建請鄉公所研議普發現金每人5000元，以振興經濟。（湖口鄉民代表會副主席翁紹軒提供）

    新竹縣湖口鄉民代表會提案，建請鄉公所研議普發現金每人5000元，以振興經濟。（湖口鄉民代表會副主席翁紹軒提供）

    繼新竹縣橫山鄉普發5000元，湖口鄉由鄉民代表會副主席翁紹軒提案，也建請公所研議普發現金每人5000元，以振興經濟，獲得主席詹益祿及8名代表連署；但對此，鄉長吳淑君表示，湖口鄉尚有眾多建設要向中央及縣府爭取經費，發普現金將影響補助並造成財政衝擊，所以「湖口鄉公所不會普發現金5000元」！

    翁紹軒表示，從4點說明此提案，首先是2022年因應新冠疫情期間普發紓困金，確實帶動鄉內消費、刺激市場買氣，成效廣獲肯定，事實明確。其次，該鄉財政穩健、稅收良好，近年歲入每年約1至2億元超收，過往歲出決算約6至7億元，但115年歲出預算卻大幅編列至11億餘元；在此前提下，普發現金於財政上並無困難，更是將部分財政成果，直接、公平的回饋全體鄉民。

    第三，湖口鄉人口持續成長並屢創新高，經濟發展成果應讓鄉親實際感受，而普發現金可有效帶動地方消費循環，讓資金回流到鄉內商家、市場與攤商體系，對基層經濟的幫助，遠勝於抽象或集中式補助。

    翁紹軒說，新竹縣已有其他鄉鎮市陸續規劃或準備辦理普發現金措施，在湖口鄉財政無虞的前提下，不應落於人後、裹足不前。因此，他在這次定期會提案，建請鄉公所儘速研議普發現金每人5000元，作為振興湖口鄉經濟的具體可行方案，並送交代表會審議。

    湖口鄉民代表會共12位代表，此案獲得主席詹益祿和羅國湧、張春香、林春峯、吳德富、戴貴香、張衡堂、周德竹等8位代表連署。

    吳淑君對此受訪指出，湖口鄉還有很多建設都要陸續跟新竹縣政府以及中央爭取相關經費，如果補發現金5000元，中央及縣府恐認為湖口鄉財政很好，不給予補助或者減少補助或提高自籌款，這對湖口鄉財政會產生很大的衝擊，所以湖口鄉公所不會普發現金5000元。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播