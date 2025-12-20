為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    憲法法庭判憲訴法新制違憲 馬任命的前大法官黃虹霞：台灣全民的福氣

    2025/12/20 10:46 記者楊心慧／台北報導
    黃虹霞表示，如果憲法法庭沒有站起來，民主法治的機制就會崩潰。（資料照）

    

    立法院國民黨、民眾黨立委去年聯手強勢三讀通過「憲法訴訟法修正案」，導致憲法法庭空轉一年，憲法法庭昨宣判憲訴法新制違憲，即日起失效，讓憲法法庭得以復活。2015年獲得時任總統馬英九提名擔任司法院大法官的黃虹霞受訪表示，這是台灣、全民的福氣，如果憲法法庭沒有站起來，民主法治的機制就會崩潰，她也想向這五位大法官致敬。

    憲法法庭昨天宣布114年憲判字第1號針對「憲法訴訟法修正案」之案件判決，宣布憲法訴訟法修正案違憲，本件憲法法庭由大法官呂太郎、謝銘洋、蔡彩貞、陳忠五、尤伯祥組成、評議，但三名大法官蔡宗珍、楊惠欽及朱富美認為未合法組成的憲法法庭無效，更拒絕參與評議。

    黃虹霞指出，她不太認同三名大法官，憲法法庭是憲法上必要的憲政機關，不能有任何機關或個人，用任何方法去癱瘓，因憲法法庭本就是維護民主法治基礎不可或缺的一環，也是保障人民權益不可或缺的制度。

    黃虹霞說，若立法院跟行政院間發生糾紛，機制是交由憲法法庭處理，當時他們試圖癱瘓憲法法庭時，她就有提出別把憲法、憲法法庭當成是阻礙立法權的障礙物，憲法法庭在必要時，本就是立法體制中不可或缺的憲政機制。

    針對藍綠聯手癱瘓憲法法庭，黃虹霞表示，部分立委自己也公開表示，他們是故意要用這種方式癱瘓憲法法庭，他們覺得應該「立法院說了算」，憲法法庭算什麼？怎可以宣告違憲？

    黃虹霞強調，在憲法架構底下，憲法法庭本就是用來監督立法院所通過法律是否合憲，怎能用立院通過的法律，讓憲法法庭無法運作？因此站在憲法的高度，大法官怎可能容許立法院的法律，反過來癱瘓憲法？

    黃虹霞說，她很早就呼籲，若沒有憲法法庭，人民的權利就沒有最終的保障，各機關間的爭議也無辦法被解決，憲法不能容許任何機關，用通過法律的方式癱瘓憲法法庭，實際上也沒任何機關能讓憲法法庭停止運作。

    黃虹霞表示，從三權分立的角度看，司法院本來就是最終的裁決機關，行政權跟立法權常發生衝突，這時就由司法權裁斷，若司法院被癱瘓，三權分立就會崩解，整個民主法治的基礎也就不存在，憲法不會容許此種情形發生。

    如今憲法法庭做出憲法訴訟法新制違憲的判決，黃虹霞說，她很早就希望憲法法庭能儘快站出來、自救，憲法法庭完全可以宣告它違憲，選擇宣告違憲是種承擔；若是針對法律本身是否違憲的聲請，就必須正面對決。

    黃虹霞最後說，這是台灣、全民的福氣，如果憲法法庭沒有站起來，民主法治的機制就會崩潰，這是非常危險的事，她實在很開心，憲法法庭終於承擔起來，她也想向這五位大法官致敬。

